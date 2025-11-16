Maroc: Une délégation de la Commission de l'UA effectue une visite de travail à la Cour des comptes

Le Premier président de la Cour des comptes, Zineb El Adaoui, secrétaire générale de l'Organisation africaine des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (AFROSAI), a reçu vendredi une délégation de la Commission de l'Union africaine (CUA), conduite par la Directrice du Bureau de l'audit interne au sein de la Commission, Regina Maambo Muzamai.

Lors de cette entrevue, qui a été consacrée à l'examen des moyens de mise en oeuvre du mémorandum d'entente conclu entre l'AFROSAI et la CUA, Mme El Adaoui a rappelé les orientations stratégiques adoptées depuis l'entrée en vigueur, en juillet 2025, du transfert du Secrétariat général de l'AFROSAI du Cameroun vers le Maroc, indique un communiqué de la Cour des comptes.

Ces orientations portent notamment sur l'amélioration de la communication avec les institutions de contrôle membres de cette organisation, le renforcement du rendement de ses commissions, ainsi que la consolidation de la coordination et de l'interaction entre les organisations semi-régionales arabophones, anglophones et francophones, a-t-elle expliqué.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a également souligné l'importance de promouvoir la coopération avec les partenaires au développement et les bailleurs de fonds, ainsi que de consolider la représentation internationale de l'Organisation en renforçant sa présence au sein de l'Organisation internationale des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) et des fora internationaux, rapporte la MAP.

Pour sa part, Mme Regina a salué les initiatives menées en vue de développer le Secrétariat général, lesquelles sont de nature à mettre en valeur l'impact positif de l'action de l'AFROSAI dans la consolidation de la bonne gouvernance en Afrique, insistant sur l'importance de renforcer l'indépendance des institutions supérieures de contrôle afin de leur permettre d'accomplir leurs missions en toute neutralité et objectivité.

A cette occasion, une réunion de travail s'est tenue entre, d'une part, les représentants de la Commission et, d'autre part, une équipe composée d'un représentant de la Présidence de l'AFROSAI -Bureau d'audit de la Libye- et des représentants de la direction exécutive et de l'organisation semi-régionale anglophone, qui y ont participé à distance.

Au terme de cette réunion, relève le communiqué, il a été procédé à l'adoption d'un projet de plan d'action pour la mise en oeuvre du mémorandum d'entente précité. Il comporte des mesures opérationnelles visant à renforcer le cadre juridique et institutionnel des institutions supérieures de contrôle en Afrique, à développer leurs capacités professionnelles et à soutenir les efforts de plaidoyer en faveur de leur indépendance.

Le plan d'action prévoit également des mécanismes de recouvrement des avoirs illicites, outre la contribution des institutions de contrôle à la réalisation des objectifs de l'Agenda 2063, qui constitue le cadre stratégique à long terme de l'Union africaine pour un développement inclusif du continent, conclut la même source.