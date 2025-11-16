Maroc: L'ASFIM veut accompagner les grands projets structurants du pays

L'Association des sociétés de gestion et fonds d'investissement marocains (ASFIM) ambitionne d'accompagner les grands projets structurants du Royaume à l'horizon 2030, a affirmé son président, Mostafa Hassani.

"Nous avons toujours été dans une dynamique ambitieuse, avec des réalisations souvent au-dessus des attentes. L'objectif est d'accompagner les grands projets structurants", a indiqué M. Hassani lors d'une interview accordée à la MAP, en marge de l'édition 2025 de la conférence de l'ASFIM, organisée sous le thème "Cap 2030 : Mobiliser l'épargne nationale pour financer les grands projets de demain".

Le défi principal est de continuer à mobiliser l'épargne nationale et à l'orienter vers les projets prioritaires, a relevé le président, notant que cela nécessite une éducation financière accrue et des campagnes de sensibilisation pour attirer de plus en plus d'investisseurs.

Et de souligner que la Coupe du Monde 2030 est un événement majeur qui induira des opérations financières spécifiques pour accompagner son organisation, ajoutant que la vision est de faire du Maroc un hub financier continental, avec un marché des actifs industriel, diversifié, et tourné vers le financement des projets porteurs et prioritaires du Royaume, rapporte la MAP.

Revenant sur l'évolution du secteur, le président de l'ASFIM a rappelé que le marché des Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) marocain, créé en 1999, affiche un parcours remarquable avec des encours dépassant aujourd'hui 800 milliards de dirhams (MMDH).

Cette croissance, a-t-il expliqué, repose sur un cadre réglementaire robuste qui rassure les investisseurs, majoritairement institutionnels (près de 70%).

S'agissant de la structure du marché, M. Hassani a indiqué que les fonds obligataires (moyen, long et court terme) ainsi que les fonds monétaires dominent le secteur, étant considérés comme des classes d'actifs peu risquées.

Toutefois, il a relevé une belle progression dans les fonds diversifiés et actions, ce qui reflète, d'après lui, une hausse de l'éducation financière et un appétit au risque chez les investisseurs individuels.

Interrogé sur le rôle des OPCVM dans le financement de l'économie réelle, M. Hassani a dit que sur les 800 MMDH d'encours, près de la moitié finance l'Etat, principal créancier, ainsi que le secteur privé via le marché obligataire.

Par ailleurs, à la Bourse de Casablanca, les OPCVM représentent plus de 40% de la capitalisation flottante et réalisent plus de 35% des volumes échangés, jouant ainsi un rôle clé dans le financement public, privé et boursier, a-t-il relevé.

Concernant les nouveautés réglementaires, le président de l'ASFIM a qualifié la nouvelle loi OPCVM d'événement majeur, fruit d'un travail de plusieurs années mené avec le ministère de l'Economie et des Finances, l'AMMC et la CDG.

Cette loi introduit, a-t-il précisé, des innovations majeures telles que les fonds en devises, les fonds à règles allégées destinés aux investisseurs qualifiés, et surtout les ETF (fonds cotés) permettant pour la première fois une gestion indicielle à la Bourse de Casablanca, améliorant, ainsi, la gouvernance et l'organisation des sociétés de gestion selon les standards internationaux.