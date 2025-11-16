Maroc: Youssef Sabir, l'artiste qui transforme le fil et les clous en oeuvres d'art

Youssef Sabir, jeune natif de Tata, a transformé sa passion pour l'art en projet prometteur. Soutenu par l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH), son projet intitulé "Sabiri Art "offre un modèle inspirant aux jeunes de la région qui souhaitent allier créativité et entrepreneuriat.

"Sabiri Art " transforme le fil et les clous en oeuvres d'art d'une grande finesse, ornées de noms, de slogans ou de symboles. Il crée ainsi des chefs-d'œuvre uniques, alliant simplicité et beauté, et fusionnant art traditionnel et innovation moderne.

L'art filaire, aussi appelé "art du dessin au fil et au clou", est une technique créative qui consiste à fixer des clous sur une planche de bois, puis à relier des fils entre eux pour créer des formes et des motifs artistiques harmonieux.

Cet art allie précision, patience et imagination, et permet de réaliser des peintures et des décorations variées sur des supports artistiques pouvant servir d'objets décoratifs ou de cadeaux élégants.

Youssef Sabir a confié à la MAP que son projet vise à introduire cette forme d'art relativement nouvelle au Maroc et à en souligner la valeur esthétique et créative.

Il a indiqué que le soutien de l'INDH lui a permis d'acquérir du matériel essentiel, comme un ordinateur et une imprimante, contribuant ainsi au développement de ses productions et à l'élargissement de leur diffusion, tant au niveau local que national.

Le jeune artiste a ajouté que son expérience artistique, initialement un simple passe-temps, s'est transformée en projet économique grâce aux encouragements et au soutien reçus.

Il a souligné que cet art peut représenter un secteur prometteur d'auto-emploi pour les jeunes créatifs, notamment dans les régions riches en talents et potentiel artistiques.

De son côté, Asmaa Tayyar, cadre à la division de l'action sociale à la province de Tata, a indiqué que le projet s'inscrit dans le cadre du programme d'amélioration des revenus et de promotion de l'inclusion économique des jeunes, plus particulièrement dans le volet de soutien à l'entrepreneuriat.

Elle a souligné que le jeune Youssef a bénéficié du soutien en 2022 à travers une enveloppe de 90.000 DH, financé à hauteur de 80.000 dirhams par l'INDH.

A travers " Sabiri Art ", Youssef Sabir souhaite rendre plus accessible cette forme artistique alliant simplicité et originalité et qui reflète l'énergie de la jeunesse locale et sa capacité à transformer les matériaux les plus simples en oeuvres d'art vibrantes et significatives.

En soutenant ce type de projet novateur, l'INDH réaffirme son engagement à encourager la créativité et l'esprit d'entreprise chez les jeunes, en leur donnant les moyens d'atteindre l'autonomie économique et de contribuer au développement local durable.