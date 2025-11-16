Maroc: Ouverture de la 25ème édition du Festival national du théâtre

La 25ème édition du Festival national du théâtre s'est ouverte, vendredi soir au théâtre du cinéma espagnol de Tétouan, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

La cérémonie d'ouverture de cet événement, organisé à l'initiative du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication (département de la Culture), en partenariat avec la province de Tétouan, a été marquée par un vibrant hommage rendu à plusieurs artistes du théâtre, ainsi que par la présentation des membres du jury et des oeuvres en lice pour la compétition officielle.

S'exprimant à cette occasion, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a rappelé le contexte dans lequel se tient cette "édition exceptionnelle", qui intervient après l'instauration de la Fête de l'Unité et la commémoration du cinquantième anniversaire de la Marche Verte, soulignant que le théâtre constitue un témoin des réalisations de développement continues réalisées au Maroc.

M. Bensaid a affirmé que le ministère, dans le cadre de ses responsabilités, avance avec constance dans le vaste chantier de développement impulsé par SM le Roi Mohammed VI, un chantier qui a permis au Maroc de consolider sa position rayonnante dans son environnement régional et international, ainsi que dans les divers domaines culturels et civilisationnels.

Il a, à cet égard, indiqué que ce festival n'est pas seulement une manifestation artistique, mais également une célébration du rayonnement atteint par le théâtre marocain, tant au niveau de la création théâtrale que de la recherche et de l'écriture critique, notant qu'"une nouvelle génération de jeunes porte aujourd'hui le flambeau avec confiance et avec une conscience esthétique et intellectuelle", faisant ainsi du théâtre marocain une véritable locomotive de créativité et de renouveau culturel dans le pays.

Dans ce cadre, le ministre a insisté sur l'engagement de son département à poursuivre les réformes et à soutenir la recherche ainsi que la créativité, notamment à travers la mise à niveau des espaces de représentation théâtrale, afin d'accompagner les mutations culturelles et les dynamiques de développement, ainsi que le renforcement de leur rôle en tant que passerelles vivantes avec leur environnement social, en plus du soutien aux jeunes talents en leur offrant des espaces dédiés à la créativité, à la production et à l'échange culturel.

Il a noté que le festival coïncide avec un tournant décisif dans le secteur du théâtre, marqué par la mise en place d'un nouveau système de soutien fondé sur un cahier des charges et reposant sur une approche participative, répondant aux attentes des professionnels de la scène, estimant que "cette nouvelle dynamique n'est pas seulement un soutien financier, mais une vision intégrée visant à développer la pratique théâtrale sur les plans organisationnel, structurel et créatif, en renforçant les mécanismes d'appui, en consolidant les conditions de production artistique professionnelle et en établissant une véritable industrie culturelle capable de relever les défis, d'accumuler les acquis et de promouvoir le paysage théâtral marocain".

M. Bensaid a conclu que le ministère s'emploie à renforcer le soutien artistique et culturel destiné aux professionnels du théâtre, tout en encourageant la créativité et l'innovation dans ce domaine, ajoutant: "Nous sommes convaincus que le théâtre constitue l'un des piliers essentiels d'une société culturelle forte et consciente, reflétant sa diversité et favorisant le dialogue entre les générations et les composantes sociales. Nous veillons également à créer des opportunités permettant à la jeunesse marocaine de participer pleinement à cet univers théâtral riche en créativité et en défis".

De son côté, le directeur de cette édition, Yassine Ahjam, a souligné, dans une déclaration à la MAP, que le festival, inauguré dans une ambiance festive réunissant le public et les artistes, réserve de nombreuses surprises et propose des sections variées, en plus des spectacles officiels qui constituent le coeur vibrant de l'événement.

Au programme figurent la section "Maqamat créatives", englobant poésie, musique et arts plastiques, ainsi qu'une exposition de livres, une exposition de maquettes scénographiques, des ateliers de jeu, d'improvisation et de conte, outre des séances de dédicaces et des colloques intellectuels.

Douze pièces de théâtre, qui répondent aux critères de qualité artistique requis, ont été sélectionnées pour participer à la compétition officielle de cette édition, qui se poursuivra jusqu'au 21 novembre.

Elle concourront pour le Prix national du théâtre, couvrant les catégories de l'écriture, de la mise en scène, de la scénographie, des costumes, de l'interprétation féminine et masculine, ainsi que le Prix de l'espoir et le Grand Prix du festival.

Il s'agit notamment de "Tkharchich" (Fès), "Adanas" (Khouribga), "Mouwatine Iqtisadi" (Tétouan), "Al Harraz" (Rabat), "Rihla" (Sala Al Jadida), "Moundhou Mata Kanat Al Ard Korawiya" (Meknès), "Idam Assama" (Agadir), "Moumanaâ" (Fès), "Vertige" (Fès), "Hiha" (Benslimane), "Mouatin iktissadi" (Tétouan, "Yawm Al Ibhar" (Marrakech), et "Ghoroub" (Rabat).

Le festival propose également des pièces théâtrales hors compétition, des spectacles destinés aux détenus de la prison locale de Tétouan, et des pièces pour enfants.