Maroc: Mondial U17/ Nabil Baha - Les joueurs ont montré un visage de vainqueurs

Le sélectionneur national Nabil Baha a affirmé, vendredi, que les joueurs de l'équipe nationale ont montré un visage de vainqueurs face aux Etats-Unis, en match des 16es de finale de la Coupe du monde U17, disputé au terrain n°7 de l'Aspire Zone à Doha.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la victoire par 4 tirs au but à 3, Nabil Baha a souligné que «sur ce match, nous avons vu un autre visage de notre équipe en termes de grinta, d'intensité offensive, de repli défensif, d'occupation des espaces et d'envie de donner le maximum », ajoutant que « malgré que nous ayons encaissé un but, nous étions confiants de revenir au score et c'est ce qu'ont réussi à faire les joueurs ».

«Nous savions que le match serait difficile face aux Etats-Unis et nous nous sommes préparés en fonction de cela», a-t-il dit, ajoutant que «le travail psychologique du staff avec les joueurs après la défaite face au Portugal a donné son effet et ils ont montré plus de confiance et un état d'esprit plus positif».

«Quand nous sommes arrivés aux tirs au but, nous savions que nous pouvons compter sur Bellaarouch qui a fait ses preuves par le passé», a-t-il expliqué, ajoutant que «comme d'habitude, il a fait un très bon travail et nous a permis de rejoindre le prochain tour».

Baha n'a pas manqué de remercier le public marocain «qui a été exceptionnel et qui nous a beaucoup aidés en mettant la pression sur les joueurs américains lors de la séance des tirs au but».

Revenant sur le prochain match contre le Mali, pour le compte des 8es de finale, le coach a noté que «nous connaissons bien notre prochain adversaire, contre qui nous avons joué et remporté la finale de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, mais c'est une compétition différente avec un autre état d'esprit», précisant que «le match contre le Mali va être difficile, mais nous allons chercher la victoire pour rester dans cette compétition».

Chouaïb Bellaarouch, désigné homme du match, a de son côté indiqué que «tout le groupe a fait preuve de combativité et de détermination tout au long du match», ajoutant que «ce résultat est le fruit d'un travail collectif de toutes les composantes de l'équipe nationale».

Il a souligné que «le match contre le Mali sera différent», expliquant que «nous allons faire face à une équipe différente avec un autre objectif et un autre état d'esprit».