Afrique: Mondial U17 - Un Bellaarouch phénoménal offre la qualification au Maroc contre les Etats-Unis

L'équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans s'est qualifiée, vendredi à Doha, aux 8es de finale de la Coupe du monde de football, après une victoire contre les Etats-Unis par 4 tirs au but à 3 (1-1 temps réglementaire), dont l'auteur principal a été le gardien Chouaïb Bellaarouch.

A l'entame de ce match des 16es de finale, disputé à l'Aspire Zone, les Etats-Unis se sont accaparés le ballon et ont tenté des incursions des flancs, leur atout offensif majeur lors de leurs victoires en phase de groupes, mais ils ont buté sur une ligne défensive marocaine opaque.

Les Lionceaux de l'Atlas ont répliqué avec une offensive à partir du milieu de terrain, mais sans danger pour le gardien américain Aidan Stokes.

Les protégés de Nabil Baha ont failli ouvrir le score sur une tête de Nahel Haddani (5e), dont la balle a frôlé le poteau droit de Stokes, une tentative qui a boosté le moral les Lionceaux de l'Atlas pour qu'ils poursuivent leur pressing.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De leur côté, les Américains, comptant toujours sur leurs flancs, ont tenté de trouver une brèche dans la ligne défensive du Maroc, mais n'ont pas réussi à prendre l'avantage, tandis que les éléments nationaux ont répliqué coup sur coup aux tentatives américaines, en mettant sous pression leur ligne défensive, notamment par le biais de Oualid Ben Salah (14e) et Moncef Zekri (18e).

Les Américains ont réussi à ouvrir le score par Jude Terry (21e) sur une passe décisive en retrait de Cavan Sullivan.

Ce premier but a redonné confiance aux joueurs américains, qui ont accentué leur pression sur les Lionceaux de l'Atlas et se sont rapprochés dangereusement à plusieurs reprises de la surface de réparation du Maroc.

Les tentatives des hommes de Nabil Baha pour revenir au score par le recours, notamment, à des passes longues en surface de réparation à partir du flanc droit, ont été stoppées par le mur défensif des Américains, bien en place.

En seconde période, les Lionceaux de l'Atlas ont été les plus entreprenants pour revenir au score, notamment par le biais de Zakari El Khalfioui (56e).

Les éléments nationaux sont montés en puissance, après que Mathis Albert a raté un penalty (59e) sifflé par l'arbitre péruvien Roberto Bruno Pérez, sur une faute commise par Hamza Bouhaddi.

Côté marocain, Nahel Haddani (66e) arrive à faire trembler les filets américains, mais son but est annulé pour hors-jeu. Ce n'était que partie remise.

L'entrée d'Ismail El Aoud et d'Abdallah Ouazzane à la 65e minute de jeu en remplacement, respectivement, de Abdelali Eddaoudi et Zakari El Khalfioui a dynamisé le jeu des Lionceaux de l'Atlas, qui se sont créé plusieurs occasions de revenir au score, à travers Nahel Haddani et Hamza Bouhadi.

Une possession du ballon en faveur des éléments nationaux, un jeu plus dynamique et des occasions devant la surface de réparation américaine leur ont permis d'égaliser par Abdellah Ouazzane (90e).

Pour se départager, les deux équipes ont eu recours à la séance de tirs au but, un exercice qui a tourné à la faveur des Lionceaux de l'Atlas, grâce notamment aux deux arrêts décisifs du gardien Chouaïb Bellaarouch (4-3).

Pour une place en quart de finale, les Lionceaux de l'Atlas défieront le Mali, qui s'est qualifié pour les huitièmes de finale en battant la Zambie par 3 buts à 1.