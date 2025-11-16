Afrique: Match amical - Le Maroc bat le Mozambique 1-0

La sélection nationale marocaine de football s'est imposée par 1 but à 0 face au Mozambique, en match amical disputé, vendredi soir, au Grand stade de Tanger.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par le milieu Azzedine Ounahi à la 7e minute de la première mi-temps, sous les yeux de quelque 61.000 spectateurs qui remplissaient le Grand stade.

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a misé sur son onze habituel à l'exception de quelques absences dues à des blessures. Yassine Bounou a gardé les cages, tandis que Ghanem Saïss, Noussair Mazraoui, Jawad El Yamiq et Anass Salah-Eddine ont formé la ligne défensive. Au milieu de terrain, figuraient Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi et Neil El Aynaoui, alors que la ligne d'attaque a été assurée par Abdessamad Ezzalzouli, Brahim Diaz et Ayoub El Kaabi.

Dès le coup d'envoi donné par l'arbitre mauritanien Diou Moussa, l'équipe marocaine a commencé à tester la solidité défensive de la sélection mozambicaine. Les premières tentatives ont abouti à un coup franc aux abords de la surface à la 3e minute, puis à un corner la minute suivante.

A la 7e minute de jeu, l'attaquant Abdessamad Ezzalzouli s'est faufilé sur le côté gauche avant d'adresser un centre vers la surface. Après des passes entre plusieurs joueurs, Azzedine Ounahi a repris le ballon du pied gauche pour inscrire un superbe but.

Après l'ouverture du score, la sélection marocaine a conservé sa maîtrise du milieu, limitant ainsi les velléités offensives des joueurs adverses, qui n'ont atteint les cages de Yassine Bounou pour la première fois qu'après plus de dix minutes de jeu, mais sans réel danger.

Les joueurs de l'équipe nationale ont poursuivi leurs offensives, qui ont abouti à une occasion franche à la 24e minute : Abdessamad Ezzalzouli a débordé la défense mozambicaine avant de décocher un tir puissant côté droit du gardien, qui a repoussé le ballon avec difficulté.

Pour sa première apparition, le latéral droit Anass Salah-Eddine a été l'auteur d'une belle prestation tant sur le plan défensif qu'offensif. A la 29e minute, il a adressé une passe précise vers le centre de la surface, reprise de la tête par El Kaabi à quelques centimètres du but.

A la 38e minute, une belle action a été construite depuis le côté droit après une montée offensive de Noussair Mazraoui, combinée à une série de passes courtes entre Azzedine Ounahi et Brahim Diaz. Ce dernier a ensuite tiré le ballon vers le second poteau de la sélection mozambicaine, mais la tête d'Ayoub El Kaabi est passée à côté.

La seconde période a connu le même scénario que le premier acte: une maîtrise quasi totale des Marocains sur l'ensemble du terrain, illustrée d'entrée par une spectaculaire reprise acrobatique d'Abdessamad Ezzalzouli, repoussée en corner par la défense mozambicaine.

La sélection du Mozambique s'est toutefois offert sa plus belle occasion à la 52e minute. Lancé plein axe par Bruno Langa, Elias Pelembe a pris de vitesse la défense marocaine avant d'expédier sa tentative au-dessus de la barre de Yassine Bounou.

Les Lions de l'Atlas ont eu l'occasion de faire le break quelques minutes plus tard, mais Ayoub El Kaabi a manqué l'occasion de doubler la mise en ratant un penalty, consécutif à une main du défenseur Diogo Cabral.

A la 62ème minute, Walid Regragui a insufflé du sang neuf en faisant entrer Hamza Igamane et Youssef En-Nesyri à la place d'El Kaabi et Ezzalzouli. Un choix rapidement payant: Igamane s'est illustré d'une lourde frappe du droit que Siluane Ernan a difficilement écartée.

A la 68e minute, Yassine Bounou a joué long dans le dos de la défense mozambicaine. Seul face au gardien, En-Nesyri n'a pas cadré son tir, gâchant une belle occasion de faire le break.

Malgré une domination constante, les Lions ont manqué de tranchant dans le dernier geste.

Regragui a alors poursuivi sa revue d'effectif : Brahim Diaz et Sofyan Amrabat ont cédé leurs places à Ilias Akhomach et Ismael Saibari, avant que Bilal El Khannouss et Mohamed Chibi n'entrent en jeu à la 82e minute pour remplacer Noussair Mazraoui et Azzedine Ounahi.

Les Marocains auront une nouvelle occasion de monter en puissance mardi prochain, lors de leur seconde rencontre amicale de cette trêve internationale face à l'Ouganda au Grand stade de Tanger.

Ces deux rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale en vue de sa participation à la Coupe d'Afrique des nations, que le Maroc accueillera du 21 décembre au 18 janvier.