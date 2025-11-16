Sénégal: La méthode Rahmatoulaye Fall pour éduquer des enfants confiants (5/6)

Enseignante spécialisée en techniques d'apprentissage et praticienne en psychologie positive, Rahmatoulaye Fall promeut une éducation axée sur le respect, la valorisation et l'inspiration tirée des valeurs traditionnelles. Ses conseils visent à renforcer l'estime de soi des enfants pour en faire des individus confiants et des leaders bienveillants.

Auteure du guide pédagogique « Le Kit de Survie des Parents : De la parole à l'estime de soi ! », Rahmatoulaye Fall, établie au Canada, exhorte les parents à s'inspirer des enseignements traditionnels pour bâtir une forte estime de soi chez leurs enfants, dans un contexte marqué par un délitement social et culturel.

Dans une interview qu'elle nous a accordée, elle propose de s'inspirer du legs des anciens, qui a permis de façonner des leaders et des hommes bienveillants. En guise d'exemple, elle évoque l'usage du « Xass ».

« Les xass étaient des séances nocturnes organisées avant les batailles pour encourager et motiver les guerriers. Les sages chantaient les louanges de la personne (ou de ses ancêtres) pour dissiper la peur et l'hésitation, et la rendre valeureuse - un véritable combustible », explique-t-elle.

L'enseignante spécialisée dans les nouvelles stratégies d'apprentissage indique que les xass s'inscrivent dans le registre des Taggaaté. « Aucune société n'est plus outillée que la nôtre pour accompagner nos enfants dans la construction d'une belle estime de soi ! Les xass n'existent certes plus, mais nous pouvons encore assurer une belle transmission à travers la valorisation et l'encouragement envers nos petits », ajoute-t-elle.

Le respect de l'enfant : un droit non négociable

À l'heure où un nombre important de parents se demandent s'ils seront en mesure de réussir l'éducation de leurs enfants, la praticienne en psychologie positive livre des clés. Son approche se fonde sur un principe fondamental : « Le respect envers nos enfants ne devrait pas être négociable. » C'est un droit qui leur revient, et non un privilège accordé. Elle souligne également que « pour vivre des réussites, un enfant a besoin que l'on bâtisse autour de lui du positif. »

Autre point important : la sécurité affective. En termes simples, un enfant ne peut se sentir en sécurité ni développer un bon équilibre affectif que s'il grandit dans un environnement empreint de respect. Il faut aussi le reconnaître comme un individu à part entière et non comme une mini-créature. « Ce respect inconditionnel lui enseigne qu'il est digne d'amour et d'estime, ce qui constitue le fondement d'une solide estime de soi», ajoute la spécialiste.

La responsabilisation de l'enfant pour bâtir son autonomie

Pour la spécialiste en psychologie positive, « responsabiliser nos enfants est crucial pour leur développement. Cela leur permettra de devenir des adultes autonomes, confiants et capables de relever les défis de la vie. On parle également d'une belle capacité de résolution de problèmes chez l'enfant, l'une des plus belles compétences du XXIe siècle. »

« Quand un enfant a des responsabilités, il apprend à se débrouiller seul. Gérer ses devoirs, ranger sa chambre ou effectuer une tâche ménagère mineure lui montre qu'il est capable. Chaque réussite, même minime, augmente sa confiance en lui. Cela le pousse à essayer de nouvelles choses sans craindre l'échec. Il comprend que ses gestes ont un effet direct sur son environnement. »

La valorisation et la bienveillance S'il est établi que les parents sont des figures d'attachement dont les messages (verbaux ou non) influencent fortement la conception que l'enfant se fait de lui-même, Rahmatoulaye Fall donne des pistes claires. Elle insiste sur plusieurs points essentiels.

« En tant que parents, nous devons aider nos enfants à déployer leurs ailes en les valorisant. Si l'encouragement est à l'enfant ce que l'eau est à la plante, alors la valorisation serait la poussée d'air qui propulse tout enfant d'un point A à un point B », explique-t-elle.

Elle propose de privilégier certaines actions : faire des compliments sincères après les bons choix et réussites, dédramatiser les erreurs pour qu'ils puissent en tirer des apprentissages, et leur permettre d'évoluer dans un climat de positivité et de bienveillance.

Rahmatoulaye Fall déconstruit également les idées reçues sur les violences éducatives ordinaires (physiques, verbales et psychologiques) et exhorte les parents à ne jamais les banaliser ni les normaliser. Elle recommande d'éviter des phrases telles que : « Tu n'es bon à rien ! », « Tu n'as rien dans la tête ! », « Tu es la honte de la famille ! », « Je regrette de t'avoir mis au monde ! », « Ton avis ne compte pas ! »

Pour l'enseignante, « le lien d'affection et le fait d'être aimé et valorisé constituent les clés de l'estime et de la confiance en soi. C'est en rebâtissant cette base que les enfants deviendront des adultes accomplis, des leaders et de vrais citoyens du monde. »