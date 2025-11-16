Maroc: Le pays s'engage dans la création de l'équipe nationale féminine de rugby

Le Maroc s'est engagé dans la création de l'équipe nationale féminine de rugby dans toutes les catégories, une discipline en pleine expansion dans le monde, a affirmé le manager général des équipes féminines auprès de la Fédération Royale marocaine de rugby (FRMR), Morad El Arf.

"C'est un signal fort du Royaume en termes d'engagement inclusif et de promotion de la femme dans le sport, conformément à la Vision clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI", a-t-il déclaré à la MAP, précisant que "nous sommes en train de monter l'équipe féminine de rugby à 15 et à 7 dans toutes les catégories seniors, U20 et cadettes".

Un premier rassemblement de joueuses seniors et cadettes a été organisé du 7 au 9 novembre à Lormont (sud-ouest de la France), dans le cadre de la recherche de sportives talentueuses, a-t-il indiqué. La délégation marocaine a été accueillie par le club Normand de Rugby qui lui a offert un dispositif de haut niveau (terrain synthétique, matériel...).

Tout en étant "conscients du challenge" que représente cette mission, M. El Arf et son équipe mènent une action intense d'exploration des talents féminins évoluant notamment dans les grands championnats européens.

Il a assuré qu'un important effort de communication a été mené en direction des potentielles candidates et leurs managers : une quarantaine de joueuses seniors évoluant à haut niveau en France dans les divisions Elite 1, Elite 2 et Fédérale 1, ont pu être dénichées. "Il y a également des profils intéressants qui évoluent dans le top niveau en Espagne et en Angleterre en particulier", a-t-il fait observer.

Il s'agira aussi, selon lui, de dénicher des talents du championnat marocain, "car les joueuses locales ont totalement leur place dans ce projet".

Le Maroc, a relevé le responsable, s'apprête donc à s'inscrire dans le concert des nations des compétitions internationales de rugby féminin, particulièrement la Coupe d'Afrique des nations et la Coupe arabe.

Et d'ajouter que le Royaume dispose des compétences nécessaires pour développer cette discipline sportive.

Une trentaine de jeunes femmes venues du Maroc et des clubs de l'Hexagone comme le Stade Bordelais, Clermont, Pau, Toulouse ou Libourne a effectué un stage de trois jours au club Normand de Rugby à Lormont dans le cadre de la mission de la FRMR de créer l'équipe nationale en cette discipline sportive.