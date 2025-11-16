Le secteur agroalimentaire concentre la moitié du potentiel commercial inexploité, estimé à près de 400 millions de dollars, entre le Maroc et l'Espagne, a souligné, jeudi à Rabat, le directeur général de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), Ali Seddiki.

Ce potentiel, identifié à travers un travail conjoint avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), illustre la nécessité d'accélérer la dynamique de coopération bilatérale et de tirer pleinement profit des opportunités offertes, a précisé M. Seddiki lors d'une conférence sous le thème "Chaînes de valeur agroalimentaires maroco-espagnoles : intégration, innovation et accès aux marchés".

Il a, à cet égard, mis en avant la relance du partenariat stratégique global entre le Maroc et l'Espagne, opérée à la suite de la visite à Rabat, en avril 2022, du président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, à l'invitation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Cette visite, a-t-il rappelé, avait permis l'adoption d'une déclaration conjointe marquant une nouvelle étape de coopération fondée sur la transparence, le respect mutuel et la concertation permanente, rapporte la MAP.

M. Seddiki a indiqué que cette dynamique s'inscrit dans un contexte marqué par le déploiement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), qui conforte la position du Maroc en tant que trait d'union entre l'Europe et l'Afrique et ouvre d'importantes perspectives pour les partenaires espagnols.

Il a également souligné le rôle du Royaume en tant que hub atlantique et porte d'entrée vers le marché américain, notamment depuis la restauration des droits de douane réciproques par l'administration américaine en avril dernier, offrant ainsi un avantage compétitif aux opérateurs installés au Maroc.

Le responsable a en outre mis en avant le cadre favorable instauré par la Charte de l'investissement et le lancement récent du dispositif dédié aux TPME, qui témoigne de la volonté d'assurer un développement territorial équilibré.

De son côté, l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila, a mis en exergue le rôle stratégique du secteur agroalimentaire dans le renforcement des relations économiques entre les deux pays, rappelant que l'industrie agroalimentaire constitue l'un des piliers essentiels de l'économie et de la société, tant en Espagne qu'au Maroc.

En Espagne, a-t-il indiqué, ce secteur représente près de 9% du produit intérieur brut et génère quelque 80 milliards d'euros d'exportations par an et contribue également à la création d'emplois de qualité, au développement social, à l'innovation, à la cohésion territoriale et à la durabilité des zones rurales.

En outre, l'ambassadeur a relevé que la complémentarité des ressources et des savoir-faire des deux pays génère de réelles opportunités de coopération.

L'Espagne, a-t-il précisé, dispose d'une vaste expérience en matière de technologies agricoles, d'irrigation efficiente, de transformation alimentaire et de logistique, tandis que le Maroc se distingue par un potentiel agricole considérable, une main-d'oeuvre qualifiée et un environnement d'investissement de plus en plus attractif.

Cette deuxième conférence du programme Export Morocco Now, a été initiée par l'AMDIE en partenariat avec le ministère de l'Investissement, de la Convergence et de l'Evaluation des politiques publiques (MICEPP) et San Telmo Business School.

Les échanges ont réuni aux côtés du secrétaire général du MICEPP, Brahim Benmoussa, des responsables institutionnels de la Confédération marocaine des exportateurs (ASMEX), du Conseil économique Maroc-Espagne (CEMAES), du groupe Crédit Agricole du Maroc et de l'UM6P, ainsi que des experts, des acteurs économiques et des entreprises leaders du secteur agroalimentaire marocain et espagnol.

Les discussions ont porté sur l'intégration des chaînes de valeur, les leviers d'innovation et de financement, le transfert de technologies, ainsi que l'identification des segments porteurs en Europe. L'accent a été mis sur les atouts du Maroc en tant que hub régional de production et de transformation, capable de répondre aux standards internationaux en matière de qualité, durabilité, traçabilité et compétitivité.