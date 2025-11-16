Sénégal: Bintou Datt présente la nouvelle forme d'intelligence et d'éveil (3/6)

Elle essaie de reconnecter les êtres avec leur essence. Elle sait détecter le mal qui s'est emparé de leur âme. Elle a le don de les aider également à retrouver leur stabilité émotionnelle. Bintou Datt, loin d'être une psychologue, se définit comme une thérapeute de l'âme. Elle va plus loin dans ses explications dans son ouvrage « Gorgorlou », publié au mois d'août dernier.

Elle écoute, analyse et absorbe. Bintou Datt, une jeune dame sénégalaise établie en France, se présente comme une figure du bien-être et de l'éveil des consciences. « Je ne me suis pas autoproclamée thérapeute de l'âme.

Ce sont mes patients qui m'ont attribué ce titre. Grâce à leurs noms et prénoms, je pratique la lecture des mémoires transgénérationnelles pour aider à libérer les blocages et favoriser la reprogrammation énergétique », explique-t-elle au détour d'un entretien réalisé dans les locaux du quotidien national « Le Soleil».

Elle a suivi de nombreuses formations en développement personnel et énergétique, tout en considérant ces pratiques comme des dons naturels. « Tout le monde n'est pas né avec ces dons, mais chacun peut les activer.

En guérissant nos blessures émotionnelles, nous ouvrons la voie à l'intuition et à la réconciliation avec notre moi intérieur ». Il lui est possible de reconnecter l'humain et de guérir plusieurs maux. C'est dans ce sillage, qu'elle produit, en août dernier, un manuel d'accompagnement intitulé « Gorgorlou ». « Il vise le développement personnel, spirituel et l'éveil des consciences.

C'est ma contribution. À travers cet ouvrage, je cherche à promouvoir la compassion, l'amour et le partage », explique Bintou Datt. La taille fine, le teint un peu clair, la jeune dame, peut passer pour une incomprise.

Pour un monde plus humain

Elle développe un argumentaire clair et bien structuré. Elle parle avec assurance quand elle présente les grandes lignes de son ouvrage intitulé « Gorgorlou », mais aussi quand elle évoque sa profession de « thérapeute de l'âme », titre encore méconnu au Sénégal.Et pourtant, elle a connu un succès grandissant, selon ses explications, en France. Elle y est très sollicitée.

Elle explicite sa philosophie dans ce manuel pour le mieux-être . « L'ouvrage retrace un parcours, des enseignements, un état d'esprit que l'on peut cultiver partout : à la maison, à l'école, dans l'entreprise. Nous avons tous besoin d'amour, de foi, de solidarité et de compassion pour co-construire un monde plus juste et plus humain », précise-t-elle.

Elle encourage ses cibles à suivre cette dynamique. « Le titre Gorgorlou évoque une nouvelle forme d'intelligence et d'éveil. Cet ouvrage me sert aussi d'outil thérapeutique pour accompagner les personnes en quête de mieux-être, leur permettre d'activer leur auto-guérison, de retrouver confiance, estime de soi et courage, tout en cultivant compassion et altruisme. »

Elle souligne qu'il est possible à tout humain de transformer les difficultés en forces pour contribuer à un monde meilleur où chacun retrouve sa dignité et sa place ». Bintou Datt a effectué ses études primaires et secondaires à Dioum dans la région de Podor. Elle a eu la possibilité de suivre des études en commerce international, marketing, communication et management en France.