Sénégal: Budget 2026 - Le ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme obtient 28,9 milliards FCFA

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission de la Culture et de la Communication ainsi qu'à la Commission des Affaires économiques, a examiné et adopté, ce samedi 15 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme (MCAT). Le ministre Amadou Ba a défendu devant les commissaires une enveloppe arrêtée à 28 916 457 221 FCFA en Autorisations d'Engagement (AE) et 28 347 762 867 FCFA en Crédits de Paiement (CP).

Comparativement à l'exercice 2025, ce budget enregistre une baisse de 530 945 019 FCFA, soit 1,8 %, dans un contexte de réorientation stratégique des politiques publiques. Le MCAT inscrit en effet son action dans la dynamique du référentiel « Sénégal 2050 : Agenda national de Transformation », visant à moderniser et structurer durablement les secteurs culturels, artisanaux et touristiques.

La vision politique et économique portée par le budget vise à renforcer le potentiel culturel, artisanal et touristique du pays. Elle met l'accent sur la promotion et le soutien des industries culturelles et créatives, la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel, ainsi que sur la structuration des filières artisanales avec le développement d'instruments de financement adaptés.

Le ministère ambitionne par ailleurs d'ériger le « Made in Senegal » en marque de qualité et d'identité nationale, tout en renforçant l'attractivité de la Destination Sénégal grâce à une offre touristique diversifiée, durable et inclusive. L'amélioration de la gouvernance, de la réglementation et de la qualité des services culturels, artisanaux et touristiques complète les priorités définies pour l'exercice 2026.