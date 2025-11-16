Sénégal: Lfi 2026 - 64,9 milliards FCFA alloués au ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur

16 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, a exa adopté, vendredi 14 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. Le montant retenu s'élève à 64,9 milliards FCFA, soit 1 % des dépenses du Budget général de l'État estimé à 7 177 milliards FCFA.

Selon la répartition présentée devant les commissaires, 61 % du budget, soit 39,5 milliards FCFA, seront destinés à la coopération bilatérale et multilatérale, principal volet d'intervention du département. Le pilotage et la gestion administrative absorberont 17 %, correspondant à 11,2 milliards FCFA.

La promotion de l'intégration africaine bénéficiera de 11,5 milliards FCFA, soit 18 % de l'enveloppe globale, alors que la gestion des affaires consulaires et la promotion des Sénégalais de l'extérieur disposeront de 2,6 milliards FCFA, représentant 4 % du budget.

