La Commission des Finances et du Contrôle budgétaire, élargie à la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'Extérieur et de l'Intégration africaine, a exa adopté, vendredi 14 novembre, le projet de budget 2026 du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur. Le montant retenu s'élève à 64,9 milliards FCFA, soit 1 % des dépenses du Budget général de l'État estimé à 7 177 milliards FCFA.

Selon la répartition présentée devant les commissaires, 61 % du budget, soit 39,5 milliards FCFA, seront destinés à la coopération bilatérale et multilatérale, principal volet d'intervention du département. Le pilotage et la gestion administrative absorberont 17 %, correspondant à 11,2 milliards FCFA.

La promotion de l'intégration africaine bénéficiera de 11,5 milliards FCFA, soit 18 % de l'enveloppe globale, alors que la gestion des affaires consulaires et la promotion des Sénégalais de l'extérieur disposeront de 2,6 milliards FCFA, représentant 4 % du budget.