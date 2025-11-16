Parmi les dix pays les plus affectés par le changement climatique dans le monde, neuf sont africains : sécheresses, cyclones et inondations compromettent les productions agricoles et exposent les populations à l'insécurité alimentaire et aux migrations climatiques.

Ces facteurs exercent une pression sur des secteurs essentiels au développement du continent, entraînant une importante réallocation des dépenses publiques. Malgré des ressources insuffisantes, l'Afrique tente de s'adapter aux effets du changement climatique. Le continent perd entre 7 et 15 % de son produit intérieur brut en raison du dérèglement climatique mais reçoit seulement moins de 3 % des financements climatiques mondiaux.

Compte tenu de l'urgence de la crise climatique, surtout pour les pays les plus vulnérables, le Groupe de la Banque africaine de développement, première institution de financement du développement en Afrique est fortement engagée aux côtés des pays africains pour renforcer leur résilience et soutenir leur transition vers un modèle économique bas carbone.

À travers plusieurs initiatives et instruments de financement climatique, il aide les pays africains à accéder à des ressources directes et flexibles afin de mettre en oeuvre leurs engagements climatiques dans le cadre de l'Accord de Paris, y compris les Contributions déterminées au niveau national (CDN) et les Plans nationaux d'adaptation (PNA).

Alors que Belém, métropole brésilienne de la forêt amazonienne, accueille, du 10 au 21 novembre 2025, la 30e Conférence des Nations unies sur le climat (COP30), ce rendez-vous planétaire s'avère décisif pour la suite de l'Accord de Paris, dix après l'engagement de contenir le réchauffement global sous le seuil critique de 1,5 °C.

Entre 50 000 et 60 000 délégués -- chefs d'État, ministres, experts, acteurs financiers, secteur privé, société civile, communautés autochtones -- sont attendus dans la capitale de l'État du Pará pour tenter de relancer une dynamique climatique mondiale. Les priorités de cette COP : accélérer la transition énergétique, garantir une transition juste pour les pays les plus vulnérables et, surtout, mobiliser des financements massifs vers les économies en développement.

La Banque africaine de développement innove en matière de financement

Un des plus anciens mécanismes toujours opérationnels de financement climatique, mis en place au sein du Groupe de la Banque, sont le Fonds d'investissement climatique (FIC). En sa qualité d'entité de mise en oeuvre du FIC, la Banque africaine de développement a soutenu la conception de 47 plans d'investissement dans 28 pays africains et approuvé 45 projets.

Créé en 2008, ce fonds est doté d'une enveloppe de 12,5 milliards de dollars pour des financements supérieurs à un milliard de dollars américains. En tirant parti des ressources du Fonds, la Banque a aussi mobilisé 2,42 milliards de dollars supplémentaires de cofinancement.

Ces financements ont permis aux pays africains à revenu faible ou intermédiaire d'accélérer leur adaptation climatique grâce à des programmes dans les technologies propres, l'accès à l'énergie propre, la résilience climatique et les forêts durables.

En République démocratique du Congo, le FIC a permis à Dorcas Tshabu de réaliser un rêve d'enfant : reconstituer la forêt de son terroir. Après une longue attente, elle gère désormais une ferme à une vingtaine de kilomètres de Mbuji-Mayi, dans le centre du pays. « Ici, c'était la savane, partout. Mais je l'ai transformée en forêt. C'est l'oeuvre de mes mains ! Toutes les personnes qui passent par ici l'apprécient. Cela me fait plaisir », témoigne Dorcas.

Depuis 2021, Dorcas Tshabu a fait pousser une forêt verdoyante de 50 hectares, grâce à l'appui du Projet intégré REDD+ dans les bassins de Mbuji-Mayi, Kananga et Kissangai (PIREDD-MBKIS). Ce projet, financé pour 21,5 millions d'euros par la Banque africaine de développement dans le cadre du Programme d'investissement pour les forêts (PIF), a permis de répondre aux principaux facteurs de déforestation et de dégradation des forêts dans les trois provinces du pays.

Mis en place en 2011, le Fonds pour l'énergie durable en Afrique (SEFA, acronyme anglais) est également une facilité essentielle dans le développement d'initiatives de financement mixte de l'énergie propre sous l'égide de la Banque africaine de développement. Il propose des financements catalytiques pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique.

Le SEFA offre également une assistance technique et des instruments financiers concessionnels pour éliminer les obstacles au marché, constituer un portefeuille de projets plus solide et améliorer le profil risque-rendement des investissements individuels. Les interventions soutenues par le Fonds s'articulent autour de trois priorités stratégiques : la production de base d'énergie verte, les mini-réseaux verts et l'efficacité énergétique.

Parmi les plus de 100 projets soutenus par SEFA depuis sa création, figure le projet solaire Ilute de 32 MW en Zambie. En juin 2025, le fonds s'est engagé à contribuer au projet à hauteur de huit millions de dollars à un financement total de 26,5 millions de dollars, démontrant ainsi son engagement en faveur de solutions innovantes pour avancer la transition énergétique en Afrique.

Ce projet, piloté par un producteur indépendant d'électricité (IPP) situé dans l'ouest de la Zambie, fournira de l'électricité via le Southern African Power Pool (SAPP) dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité basé sur le marché avec le négociant régional en électricité GreenCo Power Services Ltd. Le projet servira de modèle à d'autres pays africains cherchant à attirer des capitaux privés et à promouvoir l'intégration énergétique régionale.

Renforcer la résilience

En 2014, le Groupe de la Banque a lancé le Fonds pour les changements climatiques en Afrique (ACCF, acronyme anglais). Onze ans après, ce fonds fiduciaire multidonateurs renforce la résilience climatique sur le continent pilotée par les communautés elles-mêmes. Au total, 33 projets ont été financés pour un montant de 40,64 millions de dollars depuis son lancement.

À Djibouti, Assia Obakar Hassan, une mère de famille du village de Kalaf, incarne la profonde transformation d'une partie du nord rural du pays, impulsée par un projet régional exécuté par l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) et financée par la Banque à travers le Fonds. « Auparavant, cultiver était un rêve inaccessible. Aujourd'hui, je nourris mes enfants grâce à la terre », résume Mme Hassan.

Cet impact est également perceptible dans les projets soutenus par le Fonds africain pour l'économie circulaire (ACEF). Seul fonds fiduciaire exclusivement dédié à l'intégration de l'économie circulaire comme stratégie de croissance verte et inclusive en Afrique, l'ACEF a été créé par la Banque africaine de développement en 2022, avec le soutien du gouvernement de la Finlande, du Fonds nordique de développement et, depuis 2024, de la Fondation Coca-Cola.

Au Rwanda, des responsables du Groupe de la Banque ont effectué récemment une visite pour rencontrer de jeunes innovateurs financés par le Fonds africain pour l'économie circulaire.

Parmi eux, Tresor Gashonga et Rafiki Gatsinzi,cofondateurs d'Incuti Foods, qui produit des sauces au piment, apportent aux agriculteurs un marché stable et un moyen de réduire les pertes après récolte, une intervention cruciale dans un pays où environ trois millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année. Leurs sauces se retrouvent même dans la composition de cocktails tendance des bars lounge de Kigali, prouvant que la circularité peut s'intégrer parfaitement à la culture urbaine.

Le Guichet d'action climatique, nouvel acteur majeur

En 2022, le Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du Groupe de la Banque, a lancé le Guichet d'action climatique pour fournir des financements concessionnels aux pays africains les plus vulnérables dans le cadre de l'adaptation, de l'atténuation et de l'appui technique. Doté de 429 millions de dollars américains, le guichet devrait mobiliser quatre milliards de dollars fin 2025 et 13 milliards de dollars sur le long terme avec un accès rapide et cohérent au financement climatique.

En 2024, le Conseil d'administration du Groupe de la Banque africaine de développement avait approuvé un financement de plus de 31 millions de dollars par le biais du Guichet d'action climatique pour renforcer la résilience au changement climatique de la Sierra Leone, du Soudan du Sud, de Djibouti et de Madagascar.

Ce projet devrait contribuer à réduire de quelque 720000 tonnes les émissions de CO2, et à créer 180000 emplois directs, avec un accent particulier mis sur les femmes et les jeunes. En outre, 90000 agriculteurs seront formés aux pratiques agricoles climato-intelligentes.

«Ces initiatives ne se contentent pas d'apporter une réponse au changement climatique, elles donnent aux communautés les moyens de prendre leur avenir en main. Elles montrent que le financement de l'adaptation peut et doit être dirigé vers les communautés vulnérables qui en ont le plus besoin », souligne Anthony Nyong, directeur du Département du changement climatique et de la croissance verte au sein du Groupe de la Banque africaine de développement.

« Le Guichet d'action climatique est plus qu'un simple mécanisme de financement, c'est une bouée de sauvetage pour les communautés confrontées chaque jour aux dures réalités du changement climatique», ajoute le haut responsable de l'institution.