Cote d'Ivoire: Innovation numérique - Une nouvelle offre pour accroitre la digitalisation des Pme

15 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Emeline P. Amangoua

De nombreux chefs d'entreprises ont pris part, recemment, à Cocody au lancement de l'Offre du groupe Mtn Côte d'Ivoire dénommé Y'ello Pme. A l'occasion, le directeur de Mtn Business, Honoré kouamé, a souligné que 98% des entreprises Ivoiriennes sont des Petites et Moyennes Entreprises (Pme). Elles génèrent 30% d'emplois et contribuent à 23% du produit intérieur brut (Pib).

« Force est de constater que moins de 15% de ces entreprises ont passés le cap de la digitalisation. Alors que selon les habitudes d'achat, 8 sur 10 se font par téléphone et principalement sur les réseaux sociaux pour la rapidité, la confiance et la proximité, ce qui génère un écosystème digital en pleine croissance actuellement en Côte d'Ivoire. Vu cette expansion, la nouvelle offre vient répondre à ce besoin de connectivité pour simplifier et faire grandir la digitalisation des entreprises », a-t-il expliqué

L'offre est donc une solution complète, simple et accessible, pensée pour aider les Pme à digitaliser, communiquer, croître ou encore booster plus efficacement leur productivité et mieux servir les clients.

Il regroupe dans un pack, les outils essentiels pour accompagner les PME dans leur transformation numérique en permettant aux entrepreneurs de mieux gérer leurs finances, d'améliorer leur visibilité en ligne et accroître leurs ventes. Il comprend également un accompagnement personnalisé adapté aux besoins spécifiques de chaque entreprise.

