Cote d'Ivoire: Programme Inspirer Pour l'Avenir - L'école scolaire Henri Cartan remporte le 1er prix

À l'occasion de sa troisième édition, le Programme de Fidélité BIC Velleda a célébré les écoles lauréates à travers la Côte d'Ivoire.

Trois écoles ont été désignées gagnantes nationales, recevant chacune un soutien de Bic pour améliorer leurs installations d'apprentissage, conformément à l'engagement de l'entreprise d'améliorer les conditions d'apprentissage de 250 millions d'étudiants d'ici 2025.

Pour cette troisième édition, c'est le groupe scolaire Henri Cartan sis à Abatta qui a remporté le premier prix.

L'école a reçu une récompense équivalente à 10 000 000 Fcfa destinée à la remise à neuf de sa librairie, à la rénovation de sa salle informatique (y compris des gadgets et du mobilier), ainsi qu'à l'acquisition d'équipements de bureau.

Henry Cartan a également reçu plus de 200 livres pour équiper la bibliothèque des élèves. Les marqueurs collectés tout au long du programme ont été recyclés en poubelles et données à l'école, concrétisant ainsi le concept d'économie circulaire par l'action.

Le Groupe Scolaire Les Phalènes sis à Yopougon a remporté le 2e prix. Le 3e prix est revenu au Groupe Scolaire Privé Prosper Mérimée sis à Cocody.

Ahua Mariette, directrice de Henry Cartan a exprimé sa joie : « Nous sommes très heureux de collaborer avec bic engagée dans le secteur de l'éducation et auprès des futures générations de ce pays. Un tel partenariat renforce la connexion entre les institutions éducatives et le secteur privé, ce qui est essentiel, et nous aide, en tant qu'écoles, à apporter le meilleur à nos élèves tout au long de leur parcours d'apprentissage. »

Le Programme de Fidélité BIC Velleda s'inscrit dans l'initiative Inspirer Pour l'Avenir lancée par la société en 2023, qui vise à donner aux élèves, aux enseignants et aux parents les moyens de créer des changements significatifs et impactants pour les générations futures.

Le programme, qui s'est déroulé d'octobre 2024 à mai 2025, a vu la participation de plus de 50 écoles et a permis de collecter environ 27 000 marqueurs soit environ deux fois plus d'écoles et plus de six fois la quantité de marqueurs par rapport à l'année dernière. Grâce à cela, plus de 2 000 enseignants et 50 000 étudiants ont été impliqués et impactés.

Joel Kouadio, directeur marketing de l'entreprise pour l'Afrique de l'Ouest et Centrale a déclaré qu'ils sont très fiers du chemin parcouru par l'initiative Inspirer Pour l'Avenir et le Programme de Fidélité BIC Velleda. « Il est encourageant de voir les écoles investir dans leurs installations pour créer des environnements d'apprentissage meilleurs et plus inspirants pour les étudiants. Le programme, qui en est à sa troisième année, continue de démontrer un engagement croissant d'année en année, prouvant qu'il y a un espace et un besoin pour de telles initiatives axées sur l'éducation dans le pays », s'est-il réjoui.

Assoumou Raphael, représentant le directeur des écoles, lycées et collèges Delc, a réitèré son appel à la synergie des actions avec l'État, le secteur privé, ong, la communauté. « C'est ensemble, dans cette dynamique, des partages que nous parviendrons à offrir à l'avenir meilleur à notre jeunesse », a-t-il déclaré.

Les trois écoles gagnantes ont reçu chacune des ordinateurs portables. Huit salles de classe ont également été rénovées par le remplacement des tableaux noirs par des tableaux blancs, une amélioration des conditions d'apprentissage.

Le concours a consisté à collecter les marqueurs utilisés pour un recyclage. Henry Cartan a collecté 2117 contre 2110 pour Phalène Yopougon et 2100 pour le Groupe Scolaire Privé Prosper Mérimée.