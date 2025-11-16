Cote d'Ivoire: Lutte contre le diabète - Plus de 6,2% de la population ivoirienne touchée

Le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, à travers le Programme national de lutte contre les maladies métaboliques et la prévention des maladies non transmissibles (Pnlmm/Mnt), a organisé le vendredi 14 novembre 2025, à l'Institut national de santé publique (Insp) à Adjame, la journée mondiale du diabète.

Cette journée qui a pour thème : « Diabète et bien-être au travail », vise à sensibiliser et à encourager les populations à se faire dépister.

Le directeur général de l'Insp, le professeur Yavo Williams, représentant le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, a indiqué que le diabète est une maladie chronique qui représente un défi majeur pour le système de santé et de la qualité de vie des citoyens. « En Côte d'Ivoire, le diabète touche plus de 6,2% de la population et les chiffres ne cessent de croître. Ce fléau pèse lourdement sur notre système de santé qui est déjà éprouvé par les crises sanitaires mondiales », a-t-il expliqué.

En effet, le gouvernement a pris des mesures fortes, notamment la mise en oeuvre du plan stratégique intégré 2022-2025 contre les maladies non transmissibles; la création de 40 unités de prise en charge du diabète dans les 10 pôles régionaux d'excellence de santé sur toute l'étendue du territoire national; la formation de plus de 1420 professionnels de santé; l'intégration su diabète dans le panier de soins de la couverture maladie universelle et le plafonnement du prix de l'insuline à 3500 Fcfa.

En dépit de ces avancées, les défis demeurent. Car le diabète continue de représenter un fardeau pour le système de santé ivoirien en termes de prévalence et de coût. « La lutte contre le diabète ne peut être gagnée sans vous. Elle exige en effet une mobilisation collective des citoyens informés, des décideurs engagés, des entreprises responsables et des professionnels de santé dévoués », a exhorté l'émissaire de Pierre Dimba.

Aussi, a-t-il annoncé la création d'un centre de prise en charge dédié aux enfants et la mise en oeuvre d'une politique de santé publique ambitieuse fondée sur la prévention, l'éducation thérapeutique et l'accès équitable aux soins pour tous sans distinction.

Représentant, le Représentant de l'Oms, Dr Ane Ambroise, a souligné que l'Afrique est confrontée à une hausse sans précédent de diabétiques. A l'en croire, son organisation a pris l'engagement à assurer des soins de qualité et un accompagnent durable à chaque étape de la vie afin que toute personne vivant avec le diabète puisse mener une existence saine, digne et une carrière professionnelle épanouie.

Selon le directeur coordinateur du Pnlmm/Mnt, Dr Adoueni Valéry, le diabète vient en troisième position des causes de dialyse après l'hypertension artérielle et le vih-Sida. Avant de souligner que cette journée a été précédée d'un symposium qui a réuni les professionnels de la santé.