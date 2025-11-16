Sénégal: Timimoun - Le pays enchante le public avec cinq courts-métrages

Timimoun (Algérie) — La soirée consacrée au Sénégal, pays invité d'honneur de la première édition du Festival international du court-métrage de Timimoun, a tenu toutes ses promesses, samedi soir, à la salle de cinéma de la ville.

Cinq courts-métrages sénégalais, projetés en marge des compétitions officielles, ont été accueillis par un public nombreux, captivé par la richesse et la diversité des récits.

"Le Repas Parfait", réalisé par Penda Seck et écrit par Awa Mané (Film Lab Africa), plonge dans la détresse affective de Natacha, mannequin confrontée à une rupture. La finesse du récit et la justesse des interprétations ont particulièrement touché les spectateurs.

"Soxamoon", d'Ibrahima Barry, raconte la vie silencieuse d'un couple sourd-muet confronté à l'absence d'enfant. Sculptures et couture deviennent leur langage et révèlent espoir et résilience. Récompensé au festival Emergence du Togo, le film a séduit par sa dimension poétique et la puissance de sa narration.

"Un air de kora" suit Salma, jeune musulmane passionnée par la kora, instrument interdit aux femmes dans sa communauté. Rencontre interdite, dialogue interreligieux et musique se mêlent dans un récit sensible et porteur de tolérance. Primé au FESPACO 2019, il a été salué par de vifs applaudissements.

"Borom Baax", signé Georges Diodji Ndour, mêle horreur et fantastique pour alerter sur les dangers des solutions faciles. Le film, atmosphérique et original, a impressionné par sa mise en scène sombre et inventive.

Enfin, "Geej Amul Banxaas" d'Ivère Hounkpatin, met en lumière le drame de jeunes Sénégalais tentant l'émigration irrégulière vers l'Europe. Entre danger et responsabilité collective, le film transmet un message fort, dramatique mais porteur d'espoir.

Au nom de la délégation sénégalaise, Germain Coly, directeur de la cinématographie, a exprimé sa gratitude pour cet honneur que l'Algérie fait au Sénégal. "Nous sommes ravis d'être ici et heureux de partager notre cinéma avec le public algérien", a-t-il avancé.

Aliou Kéba Badiane, secrétaire permanent du FOPICA, a réaffirmé la volonté de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays et de valoriser le patrimoine cinématographique sénégalais, déjà inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Matar Dramé, responsable de la sélection, a souligné la polyvalence du cinéma sénégalais, précisant que "nos films abordent des drames sociaux, psychologiques et politiques, et touchent tous les publics".

Oumou Diégane Niang, promotrice et distributrice internationale de films, a mis en lumière le dynamisme du secteur sénégalais. "Le Sénégal dispose de structures fortes comme le centre Yennenga et Ciné Banlieue, véritables pôles de créativité et d'autonomie, et d'une chaîne complète de production et de distribution, soutenue par le FOPICA", a-t-elle déclaré.

La soirée s'est achevée sur des applaudissements nourris, témoignant de l'enthousiasme du public et de l'impact de cette vitrine du cinéma sénégalais.

À travers cet hommage, l'Algérie et le Sénégal réaffirment leur engagement à renforcer leurs liens culturels et cinématographiques.