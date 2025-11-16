Sénégal: Des ressortissants camerounais créent une association de solidarité communautaire

Dakar — Des ressortissants camerounais résidant au Sénégal ont procédé samedi à Dakar, au lancement d'une association, de solidarité communautaire, dénommé "Entre-Nous", pour une meilleure intégration dans leur pays d'accueil.

"Nous avons envie d'insuffler une nouvelle dynamique en termes de solidarité au niveau de la communauté camerounaise basée au Sénégal", a dit le vice-président de cette structure, Dr Félix Corneille Minyem, soulignant que cette organisation leur permettra de mieux s'intégrer dans leur pays d'accueil.

S'exprimant lors du lancement, il a indiqué que "de nombreux ressortissants camerounais installés au Sénégal rencontrent souvent des situations où il n'y a personne pour les secourir".

"Cette mise en place de cette association va pouvoir les aider à trouver des solutions à leurs difficultés", a-t-il noté.

La recherche de documents administratifs, l'hébergement, les cas de maladies, de décès, l'insertion dans le monde du travail figurent parmi les principales difficultés que rencontrent les étudiants, les travailleurs dont de nombreux enseignants mais également des personnes vivant depuis de longues années avec leurs familles et parfois avec des époux ou épouses sénégalais.

Cette association ambitionne de pouvoir les aider notamment, à travers un accompagnement pour l'obtention de leurs documents administratifs dont les titres de séjour.

L'association "Entre-nous" entend également aider les ressortissants camerounais à intégrer le tissu économique sénégalais. Pour ce faire, a souligné Dr Minyem, l'association promet de donner des bourses de formation et de nouer des partenariats avec le patronat sénégalais.

Cette association promet de "vulgariser" la diversité culturelle camerounaise, estimant qu'elle n'est pas très bien connue au Sénégal.

Souhaitant bâtir une communauté intégrée solidement au Sénégal, ces Camerounais soulignent avoir entamé des discussions avec des familles locales pour l'acquisition d'habitat au Sénégal.

Après avoir acquis un siège social à Dakar, Dr Minyem et les siens indiquent qu'ils vont procéder au recensement de tous les Camerounais installés dans toutes les régions du Sénégal.