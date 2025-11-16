Sénégal: Saint-Louis - Une exposition met en lumière la culture populaire catalane

Saint-Louis — Le centre Jangkom de Saint-Louis, dédié aux industries culturelles et créatives, a abrité, vendredi, le vernissage d'une exposition photographique sur la culture populaire catalane, a constaté l'APS.

L'exposition composée de plusieurs images de fêtes traditionnelles catalanes, entre autres, va rester au centre Jangkom de Saint-Louis environ deux mois.

Cette exposition est placée sous le thème "Un hommage vibrant à la richesse et à la culture de la Catalogne".

"La Catalogne considère que le Sénégal est une énorme puissance culturelle. Et la Catalogne essaie de faire sa partition aussi dans ce monde. Nous sommes aujourd'hui dans une ville qui est patrimoine mondial de l'humanité selon l'UNESCO", a déclaré Javier Calderón Raya, Délégué du Gouvernement de la Catalogne en Afrique occidentale.

Le diplomate catalan s'entretenait avec la presse en marge de l'ouverture officielle de cette exposition.

"Nous avons plusieurs traditions culturelles populaires, et nous voulons présenter cette culture traditionnelle populaire catalane aux Sénégalais", a-t-il expliqué.

Il a indiqué que cette exposition présentée dans différentes villes du pays sera bouclée à Saint-Louis.

Javier Calderón Raya, Délégué du Gouvernement de la Catalogne en Afrique occidentale."On considère qu'il y a des associations très puissantes comme Hahatay, très dynamiques et qui nous rappellent le dynamisme des associations sénégalaises de la Diaspora en Catalogne", a-t-il notamment fait savoir.

Venu présider la cérémonie, l'adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ, a salué l'initiative du centre Jangkom mais aussi l'engagement de son Directeur général, Mamadou Dia, dont les "efforts constants" contribuent à faire du territoire saint-louisien un carrefour dynamique du dialogue culturel et artistique.

"Saint-Louis, berceau de métissage et de tradition, a toujours su ouvrir ses portes à la diversité culturelle. Accueillir aujourd'hui un hommage à la richesse et à l'histoire de la Catalogne s'inscrit naturellement dans cette vocation d'ouverture qui fait la singularité et la force du territoire", a-t-il fait valoir.

Il a par ailleurs souligné que la Catalogne occupe une place de choix dans le patrimoine culturel universel.

Adjoint au maire de la ville de Saint-Louis en charge de la Culture, Pape Ibrahima Faye a, de son côté, magnifié la tenue de cette exposition qui, selon lui, met en lumière la vitalité de la culture catalane.

La responsable du centre Jangkom, Yacine Ngom, la Directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, Sarah Camara, entre autres, ont également pris part à cette cérémonie.

Adjoint au préfet du département de Saint-Louis, Abdou Khadre Dieylani Bâ.Mamadou Dia, Directeur général centre Jangkom.La responsable du centre Jangkom, Yacine Ngom.