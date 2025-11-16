Afrique: Mondial U17 - Ouganda - Burkina Faso, deuxième affiche des huitièmes de finale 100% africaine, après Mali - Maroc

16 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Ouganda et le Burkina Faso, qualifiés samedi pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde de football des moins de 17 ans (U17) à Doha, au Qatar, s'affronteront mardi, à 12 h 30 GMT, au stade Aspire Zone.

L'Afrique du Sud, le Sénégal et la Tunisie ont, pour leur part, été éliminés de la compétition.

Ces cinq équipes prenaient part aux seizièmes de finale du tournoi qui réunit, pour la première fois, 48 sélections, dont cinq autres équipes africaines : la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, la Zambie et l'Égypte.

Tous les représentants africains, à l'exception de la Côte d'Ivoire, s'étaient qualifiés pour les seizièmes de finale.

L'Ouganda, repêché parmi les meilleurs troisièmes, a battu le Sénégal (1-0), pourtant premier du groupe C avec 7 points.

Le Burkina Faso, deuxième du groupe I, a créé la surprise en dominant l'Allemagne (1-0), championne du monde en titre de la catégorie.

L'Afrique du Sud, deuxième du groupe A, a été largement battue par le Japon (0-3).

La Tunisie, elle aussi qualifiée parmi les meilleurs troisièmes, s'est inclinée (0-2) face à l'Autriche.

Le Mali et le Maroc, déjà qualifiés vendredi pour les huitièmes de finale, vont aussi se rencontrer mardi, à 15h 45 mn GMT. C'est la deuxième affiche 100 % africaine après celle opposant l'Ouganda au Burkina Faso.

L'Égypte et la Zambie, quant à elles, ont été éliminées le même jour.

La Coupe du monde U17, qui se déroule à Doha, au Qatar, a débuté le 3 novembre et se poursuivra jusqu'au 27 novembre.

Programme complet des huitièmes de finale prévus mardi :

· Italie - Ouzbékistan et Ouganda - Burkina Faso à 12 h 30 GMT

· Mexique - Portugal et Brésil - France à 13 h GMT

· Suisse - Irlande à 14 h 04 GMT

· Corée du Nord - Japon à 15 h 15 GMT

· Autriche - Angleterre et Maroc - Mali à 15 h 45 GMT

