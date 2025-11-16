Congo-Kinshasa: Visa Schengen - Ce qu'il faut savoir sur la procédure de demande et les documents exigés

Joris Salden, directeur général des affaires consulaires au ministère des Affaires étrangères de Belgique, a encouragé, jeudi 13 novembre, les demandeurs de visa Schengen en RDC à effectuer leurs démarches par eux-mêmes et à éviter de recourir à des agences intermédiaires douteuses.

Obtenir un visa Schengen peut parfois s'avérer complexe et difficile en RDC. De nombreux demandeurs se voient refuser ce document très convoité pour diverses raisons, souvent liées à des dossiers incomplets. Ce refus engendre une frustration réelle, poussant beaucoup de candidats à se tourner vers des agences de voyage qui exigent souvent des sommes exorbitantes pour les accompagner dans la constitution de leur dossier de demande.

De la procédure

La demande de visa se fait en ligne, sur le site officiel du Centre européen des visas (CEV). Une fois connecté, il faut :

Remplir le formulaire de demande via la plateforme dédiée,

Créer un compte personnel,

Prendre un rendez-vous en ligne au centre des visas à Kinshasa ou Lubumbashi.

Lors d'une conférence de presse tenue vendredi 14 novembre à Kinshasa, Joris Salden a précisé que toutes les informations relatives à la procédure et aux documents exigés sont disponibles sur ce site officiel, invitant les requérants à les consulter pour éviter toute arnaque.

Documents requis

Une dizaine de documents sont nécessaires pour constituer un dossier solide :

Formulaire de demande de visa Schengen rempli, daté et signé,

Photo d'identité récente aux standards biométriques (format 35 x 45 mm),

Passeport valide, avec au moins 3 mois de validité après la date de fin du séjour demandé, contenant 3 à 5 pages vierges,

Copie de la première page du passeport,

Copies des pages contenant des visas Schengen antérieurs ou des visas d'autres pays hors Schengen.

À cela s'ajoute une assurance médicale de voyage. Les personnes non couvertes peuvent en souscrire auprès de compagnies agréées en RDC telles que Rawsur, Afrissur, Activa, ou la SONAS. Les prix varient selon les assureurs.

Par exemple, à la SONAS, l'assurance coûte environ 100 USD pour un séjour d'un mois. Chez Activa, elle revient à 50 USD pour 30 jours.

Preuves des moyens de subsistance

Les demandeurs doivent aussi fournir des preuves de moyens financiers suffisants, incluant :

Fiches de paie des trois derniers mois (pour les salariés),

Relevé bancaire du dernier trimestre,

Pour un visa touristique, il faut également présenter :

Une réservation d'hôtel correspondant aux dates de voyage,

Une réservation de billet d'avion aller-retour,

Une lettre expliquant l'objet du voyage,

Un plan touristique détaillant les dates et les sites à visiter.

Des documents prouvant la situation professionnelle du demandeur sont requis, selon le profil de ce dernier :

Salarié : attestation d'emploi et/ou contrat de travail en cours de validité, fiches de paie,

Étudiant : certificat de scolarité,

Entrepreneur indépendant : registre de commerce, identification nationale, numéro d'impôt, relevés bancaires au nom de l'entreprise, etc...

Attachements à la RDC

Il est souvent demandé de fournir des preuves d'attachement au pays. Ces preuves sont, en fait, des documents comme des titres de propriété (maisons, terrains, véhicules).

Par exemple, un certificat d'enregistrement d'un bien immobilier.

Visite familiale

Pour une visite sur invitation d'un membre de la famille résidant dans l'espace Schengen, le demandeur de visa doit fournir :

Documents prouvant le lien familial (actes de naissance, attestation de « lien familial » du bureau de l'état civil certifiée par le bourgmestre ou le notaire),

Lettre d'invitation,

Prise en charge financière et documents attestant la capacité du membre de famille à subvenir aux besoins du visiteur.

Le jour du rendez-vous

Au jour du rendez-vous pris en ligne auparavant, le demandeur doit :

Déposer physiquement son dossier composé des différents documents (ci-haut énumérés),

Fournir ses données biométriques (empreintes et photo),

Régler les frais de dossier : 90 euros, soit environ 105 USD.