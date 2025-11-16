Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Le 3Fpt va former 366 jeunes dans divers domaines de l'organisation

Le directeur général du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt), Babo Amadou Bâ et le coordonnateur général du Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) 2026, Ibrahima Wade, ont procédé, le jeudi 13 novembre, à la signature d'une convention de partenariat. Celle-ci vise à financer la formation de 366 jeunes qui participeront à l'organisation de cet événement de dimension mondiale.

Faire des Jeux olympiques de la jeunesse 2026 un espace d'apprentissage et de création d'opportunités à travers « Dakar 2026 Learning Academy ». Telle est l'ambition du Fonds de financement de la formation professionnelle et technique (3Fpt). Pour y parvenir, la structure a noué, le jeudi 13 novembre, un partenariat avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (Cojoj) 2026.

À travers cette entente, il s'agit de financer la formation de 366 jeunes répartis en 9 cohortes dans divers aspects de l'organisation, a indiqué le directeur général du 3Fpt, Babo Amadou Bâ.

« Nous nous engageons à accompagner le comité d'organisation (...) dans des domaines aussi pointus que nécessaires. Ce qui permettra à ces jeunes d'avoir des compétences opérationnelles dans la logistique, la sécurité, la communication, la gestion de projets, l'accueil, le tourisme, le numérique, le multimédia », a déclaré M. Bâ.

Selon lui, il s'agit de mettre à leur disposition des outils leur permettant d'être alignés aux standards internationaux. Car soutient-il, un événement mondial exige un capital humain de qualité.

Le directeur général du 3Fpt a salué l'initiative du Cojoj de faire de « Dakar 2026 » un espace d'apprentissage et de création d'opportunités.

Pour le coordonnateur général du Cojoj, Ibrahima Wade, ce partenariat incarne la vision parfaite d'un Sénégal qui prépare l'avenir en investissant dans sa jeunesse, dans les compétences et dans l'excellence.

« À travers "Dakar 2026 Learning Academy", le Cojoj a initié cet ambitieux programme qui vise à recruter et à former 419 jeunes Sénégalais et Sénégalaises dont les 366 bénéficieront de l'accompagnement direct et proactif du 3Fpt », a rappelé Ibrahima Wade. Il a précisé que ces jeunes seront au coeur de la réussite du premier évènement olympique organisé par un pays africain. Ce qui nécessite du talent et de la compétence.