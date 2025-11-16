Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi instruit trois ministres pour préparer la réouverture de l'aéroport de Goma

Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à trois vice-Premiers ministres du gouvernement de travailler en synergie afin de créer les conditions sécuritaires et logistiques nécessaires à la réouverture de l'aéroport de Goma (Nord-Kivu). Cette décision ressort du 67e Conseil des ministres, tenu vendredi 14 novembre à Kinshasa.

Selon le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, le Chef de l'État a formellement instruit les vice-Premiers ministres de l'Intérieur, du Transport et de la Défense de collaborer étroitement pour garantir une réouverture humanitaire de l'aéroport.

« Cette coordination devra intégrer les recommandations du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), notamment en matière de protection des aéronefs, de circulation des humanitaires et des garanties de sécurité », a précisé Patrick Muyaya.

Un rapport d'étape est attendu régulièrement par l'entremise de la Première ministre sur l'état d'avancement des actions.

Un enjeu humanitaire et diplomatique

La réouverture de l'aéroport de Goma est considérée comme une étape cruciale pour faciliter le couloir humanitaire dans l'Est du pays, une demande récurrente de plusieurs organisations politiques et internationales.

Kinshasa réagit ainsi à l'annonce faite jeudi par le Président français Emmanuel Macron, qui avait évoqué une réouverture imminente de l'aéroport lors de la Conférence internationale pour la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, organisée à Paris en partenariat avec le Togo.

L'aéroport de Goma est fermé depuis la prise de la ville par les rebelles de l'AFC-M23 en janvier dernier, une situation qui a fortement perturbé les flux humanitaires et économiques dans la région.