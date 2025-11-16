Congo-Kinshasa: L'ONATRA suspend le trafic ferroviaire sur la ligne Matadi-Kinshasa

Le trafic ferroviaire sur la ligne Matadi-Kinshasa, dans sa section Kimwenza-Lemba, a été suspendu en raison des dégâts causés par les intempéries, selon un communiqué de l'Office national de transport (ONATRA) publié samedi 15 novembre.

« L'ONATRA informe son aimable clientèle de la suspension de son trafic ferroviaire sur la grande ligne Matadi-Kinshasa, dans la section Kimwenza-Lemba, à compter du vendredi 14 novembre 2025 », indique le communiqué signé par Dieudonné Bongwala, directeur du Département des chemins de fer.

Cette mesure est motivée par des raisons de sécurité, après des emportements survenus sur la voie ferrée durant les nuits du 11 au 12 novembre, ainsi que celles du 13 au 14.

Des travaux en cours pour rétablir le trafic

L'ONATRA a rassuré sa clientèle que des démarches sont en cours pour l'aménagement de la ligne et le rétablissement rapide du trafic.

« Nous présentons nos excuses à notre clientèle, en particulier aux usagers de la ligne Kimwenza-Matadi, pour ce désagrément indépendant de notre volonté. Les équipes techniques sont mobilisées pour un rétablissement rapide du trafic. La sécurité de tous reste notre priorité absolue », souligne le communiqué.

La ligne ferroviaire Matadi-Kinshasa, exploitée par l'ONATRA, constitue un axe stratégique pour le transport de passagers et de marchandises entre le port maritime de Matadi, dans le Kongo-Central, et la capitale congolaise.

Les fortes pluies qui s'abattent régulièrement sur la région causent des dommages récurrents, aussi bien sur la voie ferrée que sur l'unique voie routière reliant cette province du sud-ouest à Kinshasa.

En septembre dernier, le Président de la République, Félix Tshisekedi, avait réceptionné un nouveau train moderne destiné à relancer le trafic ferroviaire entre Kinshasa et Matadi, interrompu plusieurs mois auparavant en raison de la vétusté des installations et du matériel roulant.