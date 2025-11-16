Les délégués du gouvernement congolais et ceux de la rébellion de l'AFC/M23 ont signé, samedi 15 novembre à Doha, un accord-cadre destiné à organiser la poursuite des négociations en vue d'un accord de paix global.

Selon le ministère des Affaires étrangères du Qatar, ce développement marque une nouvelle étape dans le processus de paix en cours, facilité par l'État du Qatar, et s'inscrit dans la dynamique créée par la Déclaration de principes de Doha, signée le 19 juillet dernier.

Réaction du gouvernement congolais

Dans un communiqué publié le même jour, le ministère de la Communication et Médias de la RDC a salué la signature de l'accord-cadre, qualifiée d'étape décisive vers une paix juste, inclusive et durable dans l'Est du pays. Le gouvernement a réaffirmé que la paix, la sécurité et la prospérité du peuple congolais demeurent sa priorité absolue, et qu'il continuera d'agir dans un esprit de dialogue, de responsabilité et de réconciliation nationale pour préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale du pays.

« Le Gouvernement soutient qu'aucun statu quo n'est compatible avec cet objectif de paix : le processus engagé vise à créer, dans les plus brefs délais, les conditions d'un changement réel et mesurables pour les populations affectées », note le communiqué.

Le Président français, Emmanuel Macron, a également réagi sur son compte X :

« Je salue l'accord signé à Doha entre la RDC et le M23. Après tant de souffrances, une véritable ouverture pour la paix et une lueur d'espoir pour tous. Merci à toutes les parties pour leur esprit constructif et au Qatar pour son rôle déterminant ».