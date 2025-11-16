Congo-Kinshasa: Des motos remises aux chefs de chefferie de Kibombo de motos pour améliorer leur mobilité

16 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

En séjour dans le territoire de Kibombo, dans la province du Maniema, le sénateur Salomon Idi Kalonda a remis cinq motos aux chefs des cinq chefferies de ce territoire. Ce geste vise à améliorer la mobilité des autorités coutumières, souvent confrontées à de grandes difficultés pour se déplacer dans leurs juridictions respectives.

Pour Chef Shuku Lokale Pene Wembo, l'un des bénéficiaires, ce geste répond à un besoin pressent, longtemps ignoré :

« Nous venons de recevoir cinq motos, une pour chaque chefferie du territoire de Kibombo. C'est un grand soulagement car, auparavant, nous devions louer des motards pour effectuer des missions, même urgentes, vers Kindu ou dans d'autres coins du territoire. Aujourd'hui, grâce à notre fils Salomon Idi, nous avons nos propres moyens de transport. Nous sommes reconnaissants et lui assurons notre soutien ».

Selon plusieurs notables présents à la cérémonie, cette initiative permettra aux chefs coutumiers de mieux exercer leurs fonctions, notamment en matière d'encadrement de la population, de gestion des conflits locaux et de représentation au niveau administratif.

Le sénateur Salomon Idi Kalonda a, pour sa part, réaffirmé son engagement à accompagner les leaders communautaires dans l'amélioration des conditions de gouvernance de proximité au Maniema.


