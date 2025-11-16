Togo: L'IA 'made in Togo' qui brise les barrières linguistiques

16 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

La première plateforme d'intelligence artificielle 100% togolaise, capable de traduire, parler et interagir en langues togolaises, vient d'être lancée par la start-up Umbaji, dirigée par Essowè Justin Bakoubolo.

YODI (qui signifie parler en Kabyè) se distingue des outils traditionnels en générant des traductions audio en Ewé, Tém, Mina ou Kabyè, mais aussi appeler ou envoyer des messages vocaux et SMS dans ces langues.

La solution vise à réduire les barrières linguistiques et à renforcer l'inclusion numérique et sociale dans un pays où la diversité linguistique est une richesse, mais aussi un défi.

Gratuite pour la traduction de texte, la plateforme facture uniquement les appels et messages vocaux, selon les tarifs de l'opérateur Yas Togo.

Pour l'instant disponible en version web, une application mobile est en développement.

