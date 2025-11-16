Togo: L'AJC en mission à Lomé pour renforcer les relations avec le pays

16 Novembre 2025
Togonews (Lomé)

Le ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussey, a accueilli samedi à Lomé une importante délégation de l'American Jewish Committee (AJC), l'une des plus influentes organisations juives au monde.

Au coeur des échanges : le renforcement du dialogue inter-religieux, la coopération avec la communauté juive américaine et le soutien à la coexistence pacifique entre les peuples. Les discussions ont également porté sur les relations avec Israël, un axe de plus en plus affirmé de la diplomatie togolaise.

Créée en 1906 à New York à la suite des pogroms contre les communautés juives en Europe de l'Est, l'AJC oeuvre depuis plus d'un siècle pour la défense des droits des Juifs, la promotion des libertés fondamentales et le dialogue entre les nations.

Présente dans plus de 30 pays, l'organisation est connue pour son action diplomatique auprès des gouvernements et des institutions internationales, et pour son rôle moteur dans les Accords d'Abraham, qui ont ouvert une ère nouvelle de coopération entre Israël et plusieurs pays arabes.

L'AJC, qui a son siège à New York, se positionne aujourd'hui comme un pont entre les cultures et les religions, une vision que partage pleinement le Togo, engagé depuis plusieurs années dans une diplomatie de paix et de dialogue.

'Le Togo croit profondément à la coexistence entre les peuples et au respect des différences. C'est la condition d'un monde plus stable et plus humain', a déclaré Robert Dussey à l'issue de la rencontre.

