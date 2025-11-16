Addis-Abeba — Les ambassadeurs éthiopiens en poste à l'étranger ont indiqué que le gouvernement intensifie ses efforts diplomatiques pour sensibiliser la communauté internationale à la nécessité pour l'Éthiopie d'obtenir un accès sûr et durable à la mer.

Selon eux, cette question est redevenue un dossier stratégique majeur dans un contexte régional en pleine évolution dans la Corne de l'Afrique.

Rashid Mohammed, ambassadeur d'Éthiopie au Zimbabwe et représentant auprès de Maurice, de la Zambie et du COMESA, a rappelé que la perte d'accès à la mer résultait, selon lui, d'une « décision politique injuste et d'un complot ».

Pour un pays de la taille de l'Éthiopie et de son potentiel économique, a-t-il souligné, rester enclavé de manière permanente n'est ni viable ni conforme aux normes internationales garantissant un accès équitable aux voies commerciales mondiales.

Il a précisé que la démarche actuelle visant à garantir un accès à la mer Rouge s'inscrit dans une vision plus large d'intégration économique, de prospérité partagée et de stabilité régionale, dans une zone où les enjeux de sécurité, d'énergie et de commerce sont fortement interdépendants.

Dans le même esprit, Sied Muhumed, ambassadeur d'Éthiopie au Koweït, a insisté sur le fait que l'accès à la mer constitue une question de « survie nationale », étroitement liée à une gestion équitable des ressources de la région.

Il a expliqué que les représentations diplomatiques s'emploient à mobiliser la diaspora pour renforcer la compréhension internationale de la position éthiopienne, en combinant diplomatie traditionnelle, diplomatie publique et communication numérique.

Il a rappelé que la revendication de l'Éthiopie repose sur des principes diplomatiques reconnus, notamment ceux encourageant des accords négociés pour permettre aux États d'accéder aux mers.

L'ambassadeur d'Éthiopie au Royaume-Uni, Biruk Mekonnen, a pour sa part mis en avant l'influence considérable de la diaspora dans les débats nationaux, citant le rôle décisif qu'elle avait joué lors des discussions internationales sur le GERD.

Selon lui, un engagement similaire est aujourd'hui indispensable pour faire valoir clairement la position de l'Éthiopie concernant son accès à la mer auprès des décideurs, des médias et de l'opinion internationale.

Enfin, Melaku Zeleke, responsable des affaires de la diaspora à l'ambassade d'Éthiopie en Afrique du Sud, a attribué la perte d'accès maritime de l'Éthiopie à des « actions illégales et à des politiques erronées ».

Il a exhorté les communautés de la diaspora à poursuivre leurs efforts de plaidoyer, rappelant que les Éthiopiens de l'étranger demeurent des acteurs clés dans la construction du narratif international sur leur pays.