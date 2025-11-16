Cote d'Ivoire: Législatives 2025 - Le Professeur Mariatou Koné sonne la mobilisation générale des enseignants

À peine la victoire écrasante du Président Alassane Ouattara à la présidentielle confirmée, la Ministre Mariatou Koné appelle déjà à maintenir le cap. Ce dimanche 16 novembre 2025, au siège du Rassemblement des Houphouëtistes pour la Démocratie et la Paix (RHDP), la directrice centrale de campagne en charge des enseignants a galvanisé les acteurs du secteur éducation-formation, les exhortant à se projeter immédiatement vers les élections législatives du 27 décembre prochain.

Face à une assemblée fortement mobilisée, réunie pour une cérémonie de remerciements, Mariatou Koné a salué l'engagement remarquable des enseignants qui, selon elle, ont joué « un rôle déterminant » dans la victoire du Président Ouattara. Elle a à cet effet félicité l'Union des enseignants membres du RHDP et son président, Dr Ouattara Drissa, pour leur implication active tout au long de la campagne.

La Ministre a insisté sur la nécessité de maintenir la même dynamique : « La forte mobilisation des enseignants observée lors de la présidentielle doit se poursuivre aux législatives, dans une campagne civilisée, sans violence, mais avec détermination », a-t-elle déclaré.

Rappelant leur rôle stratégique de relais, formateurs d'opinion et figures d'autorité au sein des communautés, elle a souligné leur influence dans le renforcement de la cohésion et de la stabilité du pays.

Abordant les enjeux du scrutin législatif, Mariatou Koné a été claire : « Nous devons donner au Président une majorité solide à l'Assemblée nationale pour poursuivre les réformes et les grands chantiers engagés. »

Selon elle, chaque voix compte, et la mobilisation des enseignants doit s'intensifier pour accompagner la vision d'une Côte d'Ivoire « plus stable, plus prospère et plus inclusive ».

La rencontre a également enregistré les interventions du Ministre de l'Enseignement Technique, de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, ainsi que du représentant du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Chef de cabinet Coulibaly. Tous ont exprimé leur gratitude envers les enseignants pour leur engagement exemplaire.

Dans une ambiance de ferveur populaire, plusieurs faîtières syndicales étaient également présentes. Elles ont réaffirmé leur soutien au Président Alassane Ouattara, saluant les nombreux acquis enregistrés dans le secteur éducation-formation et l'amélioration continue de leurs conditions de vie et de travail.