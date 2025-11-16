Quelques jours après la victoire d'Alassane Ouattara à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, le Ministre-Gouverneur du District des Savanes, Gal Issa Coulibaly, également Directeur Régional de Campagne Adjoint du RHDP dans la région du Poro, a effectué une tournée de remerciements les 15 et 16 novembre 2025. Cette mission l'a conduit auprès des populations de Boron, Dikodougou et Guiembé, afin de saluer leur mobilisation exemplaire.

La première journée a été consacrée à une rencontre à sa résidence de Korhogo avec les quatre chefs de canton et les 58 chefs de village du département de Dikodougou, en présence de plusieurs cadres de la région. Autour d'un déjeuner convivial, Gal Issa Coulibaly a souligné que ces échanges poursuivaient deux objectifs : remercier les populations pour le plébiscite accordé au Président Alassane Ouattara, et leur transmettre la gratitude du Chef de l'État.

« Le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, a accepté de continuer à servir la Côte d'Ivoire parce qu'il sait que notre pays peut atteindre de nouveaux horizons. Vous avez tenu votre parole et voté massivement pour lui. Je suis venu vous traduire sa reconnaissance », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Ministre-Gouverneur a également salué la mobilisation, l'engagement et l'attachement des chefs traditionnels à la paix et à la cohésion sociale, des valeurs au coeur de la vision du Chef de l'État. Il les a encouragés à poursuivre leurs efforts pour préserver ces acquis indispensables au développement harmonieux de la région.

La seconde journée de sa tournée a été dédiée aux responsables locaux du RHDP, aux associations de femmes, ainsi qu'aux organisations de jeunesse des localités concernées. Cette fois, Gal Issa Coulibaly s'est exprimé en sa qualité de député de Boron, Dikodougou et Guiembé, rappelant qu'il a été investi par le directoire du RHDP pour les législatives du 27 décembre 2025.

Il a appelé l'ensemble des structures du parti à se mobiliser avec la même détermination que lors de la présidentielle : « Je suis venu vous dire merci, mais aussi vous inviter à retrousser les manches pour soutenir les candidats désignés par le RHDP. Le candidat du parti, c'est le candidat d'Alassane Ouattara. Vous lui avez demandé de continuer à diriger le pays ; il vous appartient désormais de lui donner les moyens de mettre en oeuvre son programme. »