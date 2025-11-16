Cote d'Ivoire: Eradication de l'absentéisme - Le ministère de l'Education nationale affûte ses armes

Réunis par la Direction des technologies et des systèmes d'information (Dtsi), les chefs de service informatique des 41 Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation en Côte d'Ivoire. Drena, ont pris part à une formation du suivi numérique de l'absentéisme à travers le Système d'information de gestion de l'éducation (Sige). C'était, du 12 au 15 novembre 2025 à Yamoussoukro.

Financée par le Programme d'appui à la transformation de l'éducation de base (Pateb), cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de la digitalisation de l'éducation en Côte d'Ivoire (Sndeci). Elle vise à renforcer la qualité des données éducatives et à soutenir un pilotage plus efficace face aux défis persistants liés à l'assiduité dans les établissements scolaires.

Dans son exposé, Yénataban Koné, Directeur de la Dtsi, a rappelé que le Sige constitue l'ossature numérique qui permet audit ministère de piloter l'école ivoirienne sur la base de données fiables, accessibles et actualisées. Soutenant que l'absentéisme représente un défi majeur, il a par ailleurs souligné l'importance du module absentéisme. Qui, a été conçu pour fournir des informations en temps réel sur la présence des enseignants et des élèves.

Aristide N'Da Yao, Coordonnateur du Pateb a réaffirmé la disponibilité du programme à poursuivre son appui technique et financier afin de garantir la durabilité des actions engagées dans le cadre de la Sndeci 2024-2028.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les participants ont été formés à la maîtrise du module « Absentéisme », à la production de rapports décisionnels et à la mise en place de tableaux de bord adaptés au suivi scolaire. Ces derniers ont réaffirmé leur engagement à optimiser l'utilisation du Sige et à renforcer la collaboration avec la Dtsi.

Notons que, cette activité répond à plusieurs axes fondamentaux de la Sndeci 2024-2028, notamment la gouvernance numérique, visant à accroître la digitalisation des processus de gestion, afin de renforcer le pilotage par la donnée.