Afrique: Mother Africa 2025 - Plusieurs grands noms de la musique Africaine bientôt à Abidjan

Le coup d'envoi de la 4e édition du festival Mother Africa a été donné ce 14 novembre à Cocody. En effet, à la faveur d'une conférence de presse qu'ils ont animée dans un hôtel, les organisateurs de l'évènement ont décliné les grands axes de la Couvée 2025 qui se tiendra du 27 au 28 décembre en Zone 4 dans la commune de Marcory.

Kimany Tayoro, véritable chef d'orchestre de l'événement qui a mené la conférence de presse, n'a pas seulement décliné une liste de noms, mais il a réaffirmé une ambition stratégique. Celle faire du Mother Africa Festival une plateforme diplomatique des arts. S'exprimant sur le casting et les choix artistiques pour cette 4e mouture, il a indiqué qu'ils témoignent d'une grande ambition.

Cette année en effet, le festival aligne une liste de haute intensité, calibrée pour faire vibrer la capitale ivoirienne aux rythmes des diasporas et du continent. Sur la scène, Maître Gims, l'icône de stature mondiale, Asake, l'étoile montante nigériane et figure de l'Afrobeat contemporaine ainsi que des talents locaux émergents tels que Himra, Keblack et bien d'autres.

Ce choix d'après les organisateurs du festival Mother Africa pose un jalon stratégique dans l'histoire de l'événement, signalant son passage définitif de vitrine locale à rendez-vous continental incontournable. S'exprimant devant la presse et les partenaires, Kimany Tayoro a insisté sur la responsabilité du festival dans le rayonnement de la culture du continent. Il a publiquement salué les médias et les sponsors, dont l'engagement constant est la pierre angulaire de cette aventure.

Le message central est qu'au-delà de la performance scénique, cette édition 2025 aspire à resserrer les maillons de la chaîne culturelle africaine, consolidant ainsi les ponts artistiques entre les nations. Les organisateurs l'affirment sans détour. « Les attentes sont claires, il s'agira de la plus grande édition à ce jour, conçue pour graver dans les mémoires du public une expérience artistique inoubliable » ont -ils affirmé.