Cote d'Ivoire: Justice - Debordo Leekunfa jugé malgré le retrait de la plainte de Kérozen

16 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)

Accusé d'avoir diffamé, l'artiste chanteur ivoirien Débordo Leekunfa, détenu depuis le jeudi 13 novembre 2025, au Pôle pénitencier d'Abidjan (Ppa) ex Maca, comparaîtra obligatoirement devant la justice ivoirienne. Ce, malgré le retrait de plainte du plaignant, Kerozen DJ, également artiste chanteur ivoirien.

Un retrait bien apprécié par plusieurs internautes qui remercient Kerozen DJ et le qualifier d'une personne au grand coeur. « Décision sage et humaine...Ce M. est rempli de maturité...Merci d'avoir laissé tomber... » ont écrit des internautes.

Cette appréciation n'est pas l'avis de tout le monde. Pour d'autres, ce retrait vient comme un médecin après la mort. Il ne rassure pas que Débordo Leekunfa de son vrai nom Patrick Tanguy Séry Digbeu regagnera automatiquement son domicile. Car bien vrai que la plainte a été retirée mais, l'accusé est déjà sous mandat de dépôt et sera jugé en flagrant délit.

Seul le ministère public dans son rôle de défendre les intérêts de l'Etat et ceux des citoyens décidera du sort du président des légionnaires, auteur du chant « Djénéba Djaba ».

