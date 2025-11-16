Cote d'Ivoire: Formation académique - Une université présente ses Masters lors de sa Journée Portes ouvertes

16 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Hervé Adou

L'Université Polytechnique de Bingerville (UPB) a accueilli, le samedi 15 novembre, de nombreux visiteurs à l'occasion de sa Journée Portes ouvertes, placée sous le thème : « Les opportunités d'études après la licence à l'UPB et dans les prestigieuses universités ». L'événement a permis de présenter la deuxième promotion des Masters et de réaffirmer l'ambition académique croissante de l'établissement.

Tout au long de la journée, les participants ont bénéficié d'une immersion académique à travers une visite guidée et des échanges directs avec des experts et enseignants. Les équipes pédagogiques ont détaillé les différentes filières offertes : Data Science, Intelligence Artificielle, Cybersécurité, entre autres. Des programmes conçus pour répondre aux besoins croissants du marché de l'emploi et aux évolutions technologiques.

Représentant le président du Conseil d'administration, le professeur Moustapha Diaby a rappelé que l'établissement s'inscrit dans une vision durable fondée sur la discipline et la rigueur. Il a souligné que près de 40 % des intervenants proviennent du secteur professionnel, un choix assumé visant à renforcer la dimension pratique des enseignements.

Les Masters, organisés sur quatre semestres, allient fondamentaux, spécialisation et immersion en entreprise. Le premier semestre pose les bases, tandis que le reste du cursus permet une montée progressive en compétences dans le domaine de spécialité. L'UPB ambitionne ainsi de former des cadres capables de relever les défis technologiques, économiques et juridiques du pays.

En clôturant la rencontre, le professeur Diaby a remercié les étudiants, les parents et les partenaires pour leur confiance. Il a réaffirmé l'engagement de l'université à poursuivre son développement et à offrir un environnement d'apprentissage moderne, en phase avec les ambitions de la jeunesse ivoirienne.

