Cote d'Ivoire: Journée nationale de la paix - Le tournoi de la paix doté de la Coupe du Roi de l'Indénié lancé

16 Novembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Z.N.

La 21e édition du tournoi de la paix et de la cohésion sociale, doté du trophée Nanan Boa Kouassi III, Roi de l'Indénié, a été officiellement lancée le 15 novembre 2025 au palais royal d'Abengourou. Au total, 13 équipes issues des différents cantons de la région de l'Indénié-Djuablin entreront en compétition pour cette prestigieuse coupe à partir du 20 décembre 2025.

La cérémonie de lancement a été marquée par le tirage au sort, permettant la constitution des différentes poules.

Évoquant les objectifs de ce tournoi, Ano Vincent, président du comité d'organisation, a rappelé qu'il s'agit d'un cadre visant à honorer et encourager le Roi de l'Indénié pour ses actions en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Il a néanmoins déploré que certaines personnalités politiques tentent d'instrumentaliser l'événement à des fins partisanes, invitant à cet effet les participants à la vigilance et à l'unité.

Prenant la parole au nom du 17e Roi de l'Indénié, Nanan Adou Koffi II, chef du village d'Adoukoffikro, a exhorté toutes les équipes engagées à promouvoir, lors des rencontres, une ambiance de paix, de fraternité, de tolérance et d'union. Il a insisté sur le fait que l'enjeu sportif ne doit en aucun cas occulter l'objectif principal du tournoi : renforcer la cohésion sociale dans toute la région de l'Indénié-Djuablin.

Le président de la cérémonie, Roland Alfred Kouassi, s'est pour sa part réjoui de la pérennité de cette initiative, dont la première édition remonte à 2005. Il a invité les populations de la région à préserver la paix, condition indispensable à un développement harmonieux.

Il convient de rappeler que la 20e édition du tournoi a été remportée l'année dernière par l'équipe d'Amélékia. Pour cette nouvelle édition, des diplômes d'honneur seront remis aux chefs de canton en reconnaissance de leur contribution à la réussite de l'événement. Le match d'ouverture se tiendra le 20 décembre prochain à Amélékia.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

