La société agro-industrielle Olam Agri Rubber a fait don de matériel de protection, médical et d'engins au bureau de l'Office national de la protection civile (Onpc) d'Abengourou, le jeudi 13 novembre 2025, afin d'appuyer ses efforts en matière de sécurité civile, de gestion des urgences et de réponse rapide aux besoins des populations.

La cérémonie de remise selon le communiqué produit à cet effet s'est tenue dans la caserne de l'Onpc à Abengourou, en présence du secrétaire général 2 de la préfecture, Sérikpa Ahibo Arsène, et du directeur général adjoint de l'Onpc, le colonel Fanoux Jean De Clarences

Le don comprend des gants ignifugés résistants au feu et à la chaleur, des cagoules de protection, des vestes et pantalons de feu, des combinaisons anti-abeilles, des ordinateurs, une imprimante, des onduleurs, trois régulateurs, un tricycle, une moto, ainsi que du matériel médical composé d'alcool hydro-alcoolique, de savon liquide, de compresses, de bandes de crêpe et de Bétadine dermique. Le tout pour un montant total de 17 millions de Fcfa.

Ces équipements vont aider à renforcer la capacité opérationnelle du personnel de l'Onpc en cas d'urgence médicale, sécuritaire ou environnementale.

Moïse Kouakou, le chargé de développement de la société Olam Agri a déclaré que c'est avec un profond sentiment de responsabilité et de solidarité qu'il se tient aux côtés de l'Onpc. « Nous ne sommes pas simplement réunis pour remettre du matériel. Nous sommes ici pour affirmer une conviction profonde : celle que chaque vie compte, et que la sécurité des populations est une responsabilité collective », a-t-il soutenu.

Et d'ajouter : « Chez nous, nous croyons que notre mission dépasse la production agricole. Elle inclut la protection et le développement des communautés qui nous accueillent. C'est le sens de notre programme Nassey, qui signifie « merci » dans la langue locale : un mot simple, mais porteur de reconnaissance et d'action ».

Le directeur général adjoint de l'Onpc, le colonel Fanoux Jean, a salué l'initiative de la société pour son engagement en faveur de la sécurité des populations. Il a rassuré que l'Onpc utilisera et entretiendra le matériel avec soin. Il a également indiqué que l'Onpc reste un partenaire déterminé à accompagner Olam Agri et toutes les entreprises d'Abengourou dans la gestion des risques afin d'atteindre leurs objectifs.

La caserne des sapeurs-pompiers civils d'Abengourou est dirigée par le commandant Inza Coulibaly. Le centre de protection civile d'Abengourou, qui compte aujourd'hui 63 agents dont trois femmes, intervient 24h/24 et 7j/7 dans toute la région de l'Indénié-Djuablin, notamment à Abengourou, Niablé, Agnibilékrou et Bettié.