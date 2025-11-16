Sénégal: Le ministère des Pêches remet équipements et financements aux acteurs

Le Ministère des Pêches et de l'Économie maritime a organisé, ce jeudi 13 novembre 2025 à Diamniadio, une cérémonie de remise de matériels, d'équipements et de financements destinés à plusieurs organisations professionnelles du secteur. La rencontre, présidée par la ministre Dr Fatou Diouf, s'inscrit dans la dynamique nationale de modernisation de la filière et de soutien aux acteurs sur l'ensemble de la chaîne de valeur.

« Au total, 185 millions FCFA d'appuis ont été distribués, financés par le programme CEPIA. Parmi ces dotations figurent 6 500 bacs isothermes d'une valeur de 113 millions FCFA, venant compléter les 12 000 bacs déjà mis à disposition en 2024 pour les centres de débarquement, marchés au poisson et sites de transformation artisanale. À cela s'ajoutent 72 millions FCFA de financements directs, remis sous forme de chèques pour soutenir les initiatives économiques locales », note le ministère.

Ces fonds cibleront notamment les femmes transformatrices et mareyeuses de Casamance à Saint-Louis, l'intersyndicale du secteur primeur pour le renforcement de sa mutuelle de santé, ainsi que les populations touchées par l'érosion côtière à Mbao, Thiaroye, Hann, Bargny et Yenn Tood. Des appuis ont également été orientés vers les réseaux de CLPA et les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis et Fatick, en tenant compte des besoins exprimés par les acteurs.