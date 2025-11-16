Sénégal: Un bilan d'étape encourageant à Diouloulou

En visite ce samedi dans les parcelles de la coopérative Kamano de l'Entente de Diouloulou (Bignona), le directeur général des Industries chimiques du Sénégal (Ics) Indorama, Mama Sougoufara a magnifié les résultats du programme des Ics pour le soutien à l'agriculture lancé en juillet 2025.

Le directeur général des Industries chimiques du Sénégal (Ics) Indorama a effectué un déplacement ce samedi, dans le département de Bignona pour constater de visu l'effectivité du programme des Ics pour le soutien à l'agriculture, dont la phase pilote a été lancée le 15 juillet dernier en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Cette visite est une mission d'évaluation en pleine période de récolte pour faire le bilan d'étape avec les coopératives et les partenaires. Lors de la rencontre avec la coopérative Kamano de l'Entente de Diouloulou, la mission a recueilli les enseignements pour cette phase pilote dont l'objectif est d'accompagner dans cinq régions agro-écologiques du Sénégal, des producteurs et des coopératives de producteurs.

«Nous sommes très confiants pour la suite. Nous avons une confirmation de l'engagement de chacun dans le partenariat que nous sommes en train de mettre en place», a déclaré Mama Sougoufara qui a salué la mobilisation de la coopérative Kamano et de ses membres, l'ensemble des partenaires au niveau du ministère et de ses démembrements mais également l'implication dans l'obtention des résultats attendus.

« On a vu que sur les parcelles qui sont en production, il y a une augmentation significative de la productivité qui passe pour certains de deux à trois tonnes. Aujourd'hui, on sait que ces premiers résultats mis à l'échelle de toute la production de la région, c'est quelque chose qui pourra permettre d'atteindre les objectifs attendus », a dit M. Sougoufara.

Poursuivant, il a confié avoir bien noté les enseignements mais aussi les préoccupations des agriculteurs sur la disponibilité des intrants par rapport à la précocité pluviométrique dont bénéficie la Casamance. « Ces enseignements vont nous permettre de nous préparer pour la phase de déploiement après cette phase pilote », a-t-il dit.

À travers ce programme, les Ics veulent contribuer à la souveraineté alimentaire du Sénégal en facilitant l'accès des intrants de qualité aux agriculteurs par le biais des coopératives agricoles performantes qui sont engagées dans la production et la multiplication de semences certifiées.