La Grande offensive des alliés pour le triomphe du projet (Goat) réaffirme son engagement en faveur de « la cohésion, la continuité et la préservation du Projet national ».

« Depuis l'alternance, le Sénégal a amorcé une trajectoire nouvelle, inscrite dans l'ambition de la Vision Sénégal 2050 : bâtir une Nation souveraine, juste et prospère », rappelle l'initiative.

Sous « la vision de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et sous l'impulsion et la détermination du Premier ministre Ousmane Sonko », le pays s'emploie à « clarifier ses priorités, renforcer l'indépendance nationale, promouvoir la justice sociale et améliorer la transparence ».

Face aux défis économiques et sociaux, la Goat souligne que « ces enjeux appellent un élan collectif, une coordination efficace et un climat de stabilité favorable à l'action ».

Elle rappelle également que « la cohésion du tandem demeure un repère fondamental pour la continuité du Projet national ».

L'initiative à enfin adressé « des voeux d'harmonie, d'unité et d'espérance » et souhaite que « l'élan collectif nourri depuis l'alternance continue d'inspirer un Sénégal toujours responsable, déterminé et confiant dans sa marche vers l'avenir ».