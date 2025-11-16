Sénégal: Vision Sénégal 2050 - La Goat appelle à la cohésion autour du Président et de son Premier ministre

16 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par S.G

La Grande offensive des alliés pour le triomphe du projet (Goat) réaffirme son engagement en faveur de « la cohésion, la continuité et la préservation du Projet national ».

« Depuis l'alternance, le Sénégal a amorcé une trajectoire nouvelle, inscrite dans l'ambition de la Vision Sénégal 2050 : bâtir une Nation souveraine, juste et prospère », rappelle l'initiative.

Sous « la vision de Son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye et sous l'impulsion et la détermination du Premier ministre Ousmane Sonko », le pays s'emploie à « clarifier ses priorités, renforcer l'indépendance nationale, promouvoir la justice sociale et améliorer la transparence ».

Face aux défis économiques et sociaux, la Goat souligne que « ces enjeux appellent un élan collectif, une coordination efficace et un climat de stabilité favorable à l'action ».

Elle rappelle également que « la cohésion du tandem demeure un repère fondamental pour la continuité du Projet national ».

L'initiative à enfin adressé « des voeux d'harmonie, d'unité et d'espérance » et souhaite que « l'élan collectif nourri depuis l'alternance continue d'inspirer un Sénégal toujours responsable, déterminé et confiant dans sa marche vers l'avenir ».

