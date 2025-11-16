Sénégal: OneNine, la startup qui veut révolutionner l'intelligence artificielle pour les langues africaines

La jeune pousse OneNine, fondée par l'ingénieur sénégalais Doudou Ba, s'impose comme l'un des acteurs les plus prometteurs de l'écosystème africain de l'intelligence artificielle. Basée en Suède, avec des opérations à Dakar et Kampala, l'entreprise a pour ambition de construire la plus grande base de données linguistiques du continent et de devenir un partenaire incontournable des grands laboratoires mondiaux.

« Notre mission est de créer l'infrastructure de données qui manque aujourd'hui à l'IA mondiale », explique Doudou Ba, fondateur de OneNine, également Operations Research Scientist chez Maersk et doctorant en machine learning à l'Université Charles de Prague. Selon lui, les langues africaines représentent moins de 0,5 % des datasets utilisés dans l'entraînement des modèles d'IA, ce qui crée une profonde inégalité linguistique. « Les modèles comprennent mal les accents, les expressions et les réalités locales », déplore-t-il.

Une chaîne d'approvisionnement de données africaines

OneNine se distingue par une approche intégrée : collecte, nettoyage, annotation, transcription et vérification des données audio et textuelles, le tout réalisé par des natifs. Plus de 200 contributeurs répartis dans plusieurs pays alimentent déjà la plateforme, couvrant plus de 20 langues, du wolof au pulaar, en passant par le swahili ou le luganda.

L'objectif est clair : fournir des données authentiques, non traduites, afin de rendre l'IA plus représentative des réalités africaines. À terme, l'entreprise ambitionne d'étendre son réseau à 3 000 contributeurs et 50 langues d'ici 2026.

Une reconnaissance continentale

En 2025, OneNine a remporté le prix Intelligence Artificielle lors du Big Angels Day Africa, organisé par Dakar Network Angels avec le soutien de Partech Africa, Sawari Ventures et Google for Startups. Une distinction qui confirme la pertinence du projet et renforce le positionnement de Dakar comme futur hub de la donnée africaine. Cette victoire intervient à un moment stratégique, alors que la startup prépare son entrée potentielle dans Y Combinator, l'un des accélérateurs les plus prestigieux au monde.

L'entreprise a également lancé un pilote de 500 heures de données en collaboration avec GeoPoll, avec un potentiel d'extension à 30 000 heures, et travaille avec LAfricaMobile, l'Université Cheikh Anta Diop et AI Hub Senegal.

Des défis structurels persistants

Malgré les avancées, OneNine doit affronter plusieurs défis : manque de données structurées, coût élevé de la labellisation professionnelle, absence de standards de gouvernance de données sur le continent et faible disponibilité d'infrastructures pour la souveraineté linguistique.

Ces obstacles illustrent le décalage entre la vitesse de développement des technologies de l'IA et les ressources disponibles pour les langues africaines.

Pour accélérer sa croissance, OneNine a lancé une levée de fonds pré-seed d'un million de dollars via un modèle SAFE. Plus de 500 000 dollars sont déjà engagés, notamment par Dakar Network Angels, Madica, Digital Africa et d'autres partenaires internationaux.