Sénégal: Salon international du cinéma et de la photographie de Saint-Louis - La promotrice satisfaite de l'organisation

16 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — La réalisatrice Amina Awa Niang s'est dite satisfaite de l'organisation de la première édition du Salon international du cinéma et de la photographie de Saint-Louis, un évènement qui a mis en exergue le potentiel créatif et le riche patrimoine culturel de la ville tricentenaire.

La thématique inaugurale, "Lumière sur Saint-Louis", a mis en valeur le potentiel créatif et le riche patrimoine culturel de la ville, tout en soutenant la structuration d'une véritable filière cinématographique et photographique dans la région, renseigne une note parcourue par l'APS.

"Je suis très satisfaite parce que je ne pensais pas vraiment avoir une première édition qui mobilise autant de monde. Tous les jours, on recevait à peu près plus de 300 personnes qui venaient assister aux panels, aux masters class, aux rencontres et aux projections", a-t-elle salué.

La promotrice et directrice du Salon international du cinéma et de la photographie de Saint-Louis, Amina Awa Niang, s'entretenait, samedi, avec la presse en marge de la soirée de clôture de cet évènement.

La soirée de clôture s'est déroulée à l'Institut français de Saint-Louis, en présence de sa Directrice déléguée, Sarah Camara.

Elle a indiqué que Saint-Louis est "l'un des foyers de la photographie africaine et du cinéma", mais également "une ville de rencontres, une ville qui a vu passer beaucoup de cinéastes comme Sembène Ousmane et Djibril Diop Mambéty".

Mme Niang a aussi magnifié la participation de cinq pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie et la France.

Pendant trois jours (du 13 au 15 novembre 2025), la programmation du Salon a été marquée, entre autres, par des rencontres professionnelles et des master class pour célébrer la créativité et la mémoire visuelle.

L'organisation de cet évènement est portée par "Écran du fleuve", une association fondée par Amina Awa Niang, basée à Saint-Louis et oeuvrant pour la démocratisation des images, la formation, la production et le rayonnement économique et culturel de la zone Nord à travers le septième art.

