Sénégal: Linguère - Une nouvelle case de santé inaugurée à Gabougal

Linguère — La case de santé de Gabougal, un village de la commune de Thiamène Pass, dans l'arrondissement de Sagatta Diolof (nord), a été inaugurée, samedi, lors d'une cérémonie présidée par le sous-préfet Ousmane Sané, a constaté l'APS.

L'infrastructure a été financée par Idrissa Samb, administrateur du Fonds de garantie automobile, en partenariat avec la mairie de Thiamène Pass.

"L'État ne peut pas tout faire, c'est pourquoi nous avons orienté nos actions vers le social", a déclaré M. Samb, remerciant les autorités locales et les partenaires ayant appuyé le projet.

Le donateur a indiqué avoir doté la structure d'un équipement médical complet, comprenant des lits d'accouchement, du mobilier, des tensiomètres et un important lot de médicaments, afin d'éviter qu'elle ne reste fermée faute de moyens.

"Cette case de santé restera gravée dans les mémoires", a-t-il ajouté en appelant les populations à en assurer l'entretien.

Le maire de Thiamène Pass, Moussa Ndiaye, a salué "un geste hautement salutaire" qui s'inscrit, selon lui, dans la vision de justice sociale et d'équité territoriale du président de la République.

Il a rappelé la position stratégique de Gabougal, carrefour polarisant plusieurs villages et zone de transhumance fréquentée par de nombreux éleveurs.

"Jusqu'ici, les habitants parcouraient jusqu'à 20 kilomètres pour se rendre à Dahra, 18 kilomètres pour Affé, 15 kilomètres pour Thiamène Pass et près de 40 kilomètres pour accéder au district sanitaire de Linguère", a-t-il souligné, estimant que la nouvelle infrastructure "facilitera l'accès aux soins".

La cérémonie s'est déroulée en présence du docteur Abdou Ndiaye, médecin-chef du district sanitaire de Dahra, et de Mouhamadou Diaw, représentant le directeur régional de la santé de Louga, venus saluer cette contribution au renforcement du système de santé communautaire.