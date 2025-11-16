Le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Mabouba Digane, a relevé, samedi, à Saly (Mbour, ouest), où il présidait l'ouverture du Festival de fonio (Festi Fonio), "l'importance capitale" des filières agroalimentaires dans la Stratégie nationale de souveraineté alimentaire (SNSA).

"La Stratégie nationale de souveraineté alimentaire (SNSA) accorde une importance capitale au sous-secteur de l'agriculture et de l'élevage en général, et à toutes les filières agroalimentaires et pastorales en particulier", a-t-il dit.

Mabouba Diagne, accompagné d'une délégation, a pris part à cette rencontre de promotion des produits agricoles locaux dont le fonio.

Le ministre a réitéré le soutien de l'État du Sénégal aux acteurs pour une "meilleure promotion" des produits locaux, parlant notamment de la valorisation du fonio, une céréale considérée comme "marginalisée", mais aux "vertus nutritionnelles" éprouvées.

L'initiateur de cette du Festi Fonio, le chef cuisinier Abdou Thiam estime que la valorisation de ces produits locaux jouent un rôle important dans l'atteinte de la souveraineté alimentaire.

"Le but [de ce festival], c'est de mettre en exergue notre patrimoine, [c'est] un espace de promotion des céréales locales", a-t-il indiqué.

A travers cette initiative, M. Thiam dit vouloir "valoriser davantage les produits locaux pour qu'on puisse arriver à la souveraineté alimentaire", comme souhaité par les nouvelles autorités.

Ce festival est une vitrine pour créer de nouveaux plats, de nouvelles recettes à base de produits locaux, pour inciter les gens à consommer les produits locaux, a-t-il insisté.

Moussa Diakhaté, le commissaire de l'Initiative pour le développement de l'Afrique (IDA), au bureau Sénégal, a appelé à davantage accompagner ce genre d'initiative.

"Nous devrions initier nos jeunes, nos femmes, à ces produits-là qui nous permettent de manger bien, de manger moins cher", a-t-il préconisé.