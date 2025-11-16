Sénégal: Soutien à l'agriculture - 60 producteurs bénéficient de la phase pilote du programme des ICS (DG)

Bignona — Soixante producteurs répartis dans les cinq zones agroécologiques du Sénégal bénéficient de la phase pilote du Programme des ICS pour le soutien à l'agriculture (PICSA), a annoncé, samedi, le directeur général des Industries chimiques du Sénégal, Mama Sougoufara.

"Soixante producteurs bénéficient actuellement de la phase pilote, répartis dans cinq zones agroécologiques : les Niayes, le Centre-Bassin arachidier, le Sénégal oriental, le Sud de la Casamance et la Vallée du fleuve Sénégal ", a déclaré M. Sougoufara après avoir visité deux hectares de parcelles de riz à Kabiline 2, dans le département de Bignona.

Au total, a-t-il précisé, 40 hectares sont emblavés dans huit régions du pays : Thiès, Diourbel, Kaolack, Tambacounda, Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et Saint-Louis.

Lancé le 15 juillet dernier à Kaolack, le Programme des ICS pour le soutien à l'agriculture (PICSA) est exécuté avec les démembrements du ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage (MASAE), notamment l'ISRA, l'INP, la SODAGRI et la SAED.

Il vise à renforcer la production agricole à travers l'appui aux coopératives et la promotion de semences certifiées dans les cinq zones agroécologiques du pays.

En mission à Kabiline 2, M. Sougoufara a rappelé que cette visite, intervenue "en pleine période de récolte", a permis de faire un bilan d'étape avec les coopératives et les partenaires techniques.

Il a salué l'engagement de la coopérative Kamano-Entente Diouloulou, pleinement impliquée dans cette phase pilote.

Le directeur général s'est dit "très confiant" quant aux résultats obtenus, après avoir noté "une augmentation significative de la productivité ", certaines parcelles passant "de 2 tonnes à 3 tonnes".

Ces performances confirment, selon lui, "le potentiel du programme pour contribuer à la souveraineté alimentaire du pays".

M. Sougoufara a également évoqué "les enseignements tirés sur la disponibilité des intrants face à la précocité pluviométrique en Casamance", un élément qui permettra d'ajuster la préparation de la prochaine phase de déploiement à grande échelle.

La sélection des soixante producteurs s'est faite "en étroite collaboration avec les directions régionales et départementales de l'Agriculture, l'ISRA, la SAED et la SODAGRI", afin "d'assurer un accompagnement optimal du monde paysan", a ajouté le directeur général des ICS.

Sur le terrain, le président des semenciers de Diouloulou, Arona Diédhiou, s'est félicité de l'appui des ICS, affirmant que "le programme touche positivement le département de Bignona".

Il a toutefois plaidé pour une mise à disposition plus précoce des intrants. "Si nous pouvions les recevoir au plus tard en juin, cela faciliterait le travail", a plaidé le producteur.

Le directeur régional du développement rural (DRDR) de Ziguinchor, Casimir Adrien Sambou, a salué les avancées dans la production de semences certifiées, un levier essentiel pour améliorer durablement la productivité agricole.

Il a mis en avant "la qualité remarquable" des semences produites grâce à l'application stricte du paquet technologique, incluant fumure de fond et traitements appropriés.

Il s'est également réjoui des efforts menés pour la valorisation des terres et la promotion d'un modèle agricole régional performant, en remerciant les services techniques ainsi que les ICS pour "leur accompagnement permanent des producteurs".

Le directeur général des ICS et son équipe se rendront dimanche à Kolda pour visiter deux hectares de parcelles de sorgho à Firdawsi.