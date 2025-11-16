« C'est avec une profonde tristesse et une vive indignation que j'ai appris l'enlèvement, ce dimanche 16 novembre 2025, de deux enfants ainsi que du frère de l'artiste et activiste Élie Kamano.

Je tiens à exprimer toute ma solidarité et mon soutien aux victimes et à leurs familles, confrontées à une épreuve d'une extrême brutalité et d'une injustice inacceptable.

Il est urgent que ces personnes soient retrouvées saines et sauves.

J'appelle les autorités compétentes à une mobilisation immédiate pour faire toute la lumière sur cet acte intolérable et mettre un terme définitif à de telles pratiques contraires aux valeurs humaines fondamentales.

La Plateforme de la Société Civile DPEG restera pleinement mobilisée et vigilante face à cette situation ».

Mamadou Ciré Dioum, président du conseil d'administration de la plateforme Démocratie, Paix, Élection et Développement durable en Guinée (DPEG)