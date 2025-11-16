Guinée: L'activiste Mamadou Ciré Dioum dénonce de menaces et tentatives d'enlèvement

Des intimidations visant des acteurs politiques et défenseurs des droits humains se poursuivent en Guinée. Mamadou Ciré Dioum, acteur engagé de la société civile guinéenne dénonce des menaces persistantes d'enlèvement. L'activiste l'activiste l'a fait savoir dans une déclaration en date du 2 octobre 2025 à Conakry.

Selon lui, en l'espace de quelques mois, il y a eu deux tentatives d'enlèvement contre sa personne.

"J'ai été la cible d'une première tentative d'enlèvement le 10 juin 2025, aux environs de 22h30, à mon domicile. L'incident a profondément marqué ma famille, notamment mon épouse Kadiatou Diallo qui a dû fuir précipitamment par crainte pour sa sécurité.

Des individus non identifiés ont tenté de pénétrer dans notre domicile en pleine nuit. Cette attaque visait clairement à me neutraliser ou à m'intimider. Ma femme et moi avons vécu un moment de terreur.

Un second incident s'est produit quelques mois plus tard, le 1er octobre 2025, aux alentours de 6h45. Cette fois, des hommes armés et encagoulés ont été repérés dans mon quartier et aux alentours de mon domicile. Bien que l'enlèvement n'ait pas abouti, la menace est restée palpable et a semé l'inquiétude dans la famille et dans la localité", a-t-il expliqué.

Aujourd'hui, ils sont nombreux, ces acteurs sociopolitiques victimes de persécution en Guinée. Ceux qui ne sont pas kidnappés pour des destinations inconnues, sont jugés et condamnés ou poussés à l'exil. Les cas de Foniké Menguè, Billo Bah, Cellou Dalein Diallo, Aliou Bah du parti MoDeL, Abdoul Sacko, Me Mohamed Traoré, Habib Marouane Camara sont illustratifs.

Connu pour ses prises de position fermes en faveur de la démocratie, de l'Etat de droit et de la justice sociale, Mamadou Ciré ne compte pas baisser les bras et appelle à la protection de tous les citoyens engagés pour une Guinée libre et juste.

"Je ne suis pas le seul à vivre cela. De nombreux militants sont aujourd'hui réduits au silence ou forcés à l'exil. Il est temps que cela cesse. Nous demandons la protection de tous les citoyens engagés pour une Guinée libre et juste. J'exhorte les autorités nationales à ouvrir une enquête impartiale et indépendante sur ces menaces", a-t-il lancé.

Avant de terminer, M. Dioum sollicite le soutien de la communauté internationale, notamment les organisations de défense des droits humains, les institutions africaines et les partenaires au développement.