Guinée: Alpha Yaya Diallo - L'exil comme seule alternative à la violence d'État

Passionné de bodybuilding et entrepreneur de circonstance, à la tête d'un service de sécurisation des personnes et de leurs biens, Alpha Yaya Diallo a dû faire face aux excès du régime Condé quant il était aux abois et a échappé à un rapt à l'avènement du CNRD.

Jamais, il n'avait voulu fuir sa patrie et pourtant devant l'inéluctable, il a dû reconsidérer ses options.

De l'espoir à la désillusion

Traqué sous le régime Condé et battu à sang, Alpha Yaya Diallo a toujours su afficher de la résilience préférant faire face aux excès plutôt que de les fuir.

<<Malgré toute les exactions sous le régime d'Alpha, je n'ai pas fui, ça ne me traversait même pas l'esprit, malgré que les arrestations arbitraires faisaient rage mais ta famille savait qu'elle pouvait te retrouver à tel endroit...

J'ai joué ma partition dans le combat de la démocratie, j'ai participé à la lutte du FNDC dont j'étais membre, jusqu'à la chute d'Alpha, nous avons célébré et arrosé sa chute avec des preuves vidéos...>>

L'avènement du GMD: Un leurre pour les citoyens

<>, regrette l'activiste de la démocratie qui touche du doigt, ce qui semble être devenu la marque de fabrique de la junte au pouvoir en Guinée avec son corollaire de rapts dont ceux des activistes Foniké Manguè, Billo Bah ou du journaliste Habib Marouane Camara dont-on a plus aucune nouvelle depuis.

Sans omettre le fait que les médias sont tenus au respect et muselés tant qu'ils ne se prostituent pas.

La goutte d'eau qui a fait déborder le vase

<< Je suis une cible, un jour à Nongo, ils ont tenté de m'arracher et je me suis enfui , profitant du bouchon des véhicules et faisant fi des tirs de sommation.

Alors, j'ai décidé de prendre le visa et de sortir de mon pays...>>

Une audience rare où le Général réitère ses promesses

La main sur le palpitant, Alpha jure d'avoir obtenu un tête à tête avec le patron de la junte en compagnie d'Elie Kamano (ndlr: Aussi en exil à l'heure qu'il fait)

< Cette mauvaise expérience a dicté ma volonté de partir pour sauver ma vie. Ici, en Amérique, je continuerai toujours le combat, car des leaders y font la navette et je ne regrette pas d'avoir fui pour sauver ma vie...>>

Pour Alpha Yaya Diallo, il n'est pas question de faire marche arrière pour l'instant et c'est désormais, le sort de son épouse et de son enfant restés au pays qui le tracasse surtout que les morts ne se comptent plus notamment dans les rangs des militaires qui ne partagent pas la façon d'agir de la junte au pouvoir.

Pour illustrer ses derniers arguments, Alpha Yaya Diallo exhibe les infos macabres à Forecariah où, récemment les corps de trois militaires et un civil ont été retrouvés gisant quelque part .