Maroc: Le stade de Tanger, l'une des meilleures infrastructures sportives au monde

16 Novembre 2025
Libération (Casablanca)

Avec la récente rénovation du Grand stade de Tanger, la ville du Détroit dispose désormais de l'une des meilleures infrastructures sportives au monde, souligne vendredi le quotidien sportif espagnol AS.

Le stade de Tanger, l'un des meilleurs stades du continent africain et du monde, a fait l'objet de profondes transformations, notamment la suppression de la piste d'athlétisme et l'augmentation de sa capacité à 75.000 spectateurs, indique le journal.

Entièrement rénové, le complexe combine modernité et confort, offrant une atmosphère conviviale et un cadre exceptionnel aux passionnés de football, écrit le média espagnol.

Dotée d'équipements de pointe, cette infrastructure ultramoderne dispose de systèmes d'éclairage et de sonorisation répondant aux normes les plus strictes de la FIFA, ainsi que de gigantesques écrans installés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'enceinte, relève la publication.

L'auteur de l'article met également en lumière l'exploit des ingénieurs marocains, qui ont réussi à achever en seulement 69 jours le montage de la nouvelle toiture, l'une des plus vastes au monde, notant que cette réalisation, conçue pour s'adapter aux conditions climatiques locales, garantit par ailleurs une luminosité naturelle optimale, témoignant du savoir-faire et de l'efficacité des équipes techniques.

Rappelant que le stade avait accueilli la finale de la Supercoupe d'Espagne en 2018 entre le FC Barcelone et le Séville FC, AS fait savoir qu'il sera le théâtre d'une demi-finale de la prochaine Coupe d'Afrique des nations (du 21 décembre au 18 janvier) et figurera parmi les principales enceintes de la Coupe du Monde 2030.

